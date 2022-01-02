Погребинский: Европейские политики не понимают серьезности предупреждений России

Пренебрежительное отношение европейских политиков по поводу выдвинутого Россией ультиматума о не расширении НАТО – следствие их непонимания реальных возможностей армии РФ.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня нет необходимости размещать ракеты на Кубе, потому что на восточном и западном побережье Америки дежурят подводные лодки, на которых стоят ракеты, и их невозможно сбить. Возможно, об этом расскажет американским коллегам генерал Герасимов, скажет: «Либо вы выполняете наши требования, либо мы будем действовать по собственному усмотрению. Если какие-то установки в Румынии? Мы подумаем, как их уничтожить». Российская сторона говорит Западу: «Мы оцениваем сегодняшнюю ситуацию, которую вы довели, как прямую угрозу экзистенциональному существованию России. Если вы не пойдёте на решение убрать эту угрозу, значит, мы сами будем решать, где самая большая угроза и будем её уничтожать», – объяснил Погребинский.

Он отметил, что европейские политики не способны здраво оценить угрозу, которая кроется за решительными шагами России в военном плане, поэтому этим будут заниматься военные.

«Если эту угрозу для Европы будут решать неадекватные европейские политики, которые могут сказать: «Этого не может быть». Но на Западе есть ещё и военные, и разведка, которые очень много знают о реальных возможностях России. Мне кажется, что российские требования к Западу имеют именно такой смысл: «Приходите, мы вам расскажем, что будет, если вы не согласитесь на наши требования». Европейские военные действительно понимают реальные угрозы, потому что они для этого существуют, это их каждодневная работа, не болтовня, как в Совете Европы или Европарламенте, а реальная забота о безопасности своих стран. Поэтому они должны всё знать и понимать о возможностях потенциального противника», – заключил Погребинский.