Погребинский объяснил, почему русские Украины пока не выходят на протесты

28.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Русскоязычные граждане Украины, чьи права нарушаются из-за репрессивной политики режима, не выходят на массовые акции протеста, поскольку заняты тем, чтобы прокормить свои семьи в условиях экономического кризиса.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть два объяснения этому. Одно заключается в том, что, поскольку они не могут заплатить коммунальные услуги, они не могут обеспечить своих родных нормальным медицинским обслуживанием, то эта тема, когда она стоит рядом с тяжелыми, она отодвигается на второй, третий план.

Если у нас в стране будет какой-то прогресс в части жизнеобеспечения, люди смогут получать такую пенсию, на которую можно прожить, тогда эта тема станет более важной, чем сегодня…

Тут есть крайняя вещь, что когда ситуация и дальше будет усложняться, ухудшаться и у нас будут проблемы, связанные с жизнеобеспечением, тяжелые, тогда появится и эта тема.

И они не будут, другая сторона, они не будут выполнять этот закон никогда. Они будут требовать, чтобы врач с ними говорил – вы же видели, когда эта женщина, зубной врач говорила: «Я не буду обслуживать людей, которые говорят со мной не на украинском языке».

Я думаю, что таким людям, когда дело дойдет до серьезного противостояния, общественного, в связи с тяжелым экономическим, социальным положением, то я этим людям не завидую, потому что их заставят лечить даже тех больных, которые вообще не умеют разговаривать ни на каком языке»,- заявил Погребинский.