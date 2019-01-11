Погребинский рассказал европейцам о грядущих захватах храмов
Поскольку украинское государство является создателем новой раскольнической церковной структуры, оно будет поддерживать ее агрессию против канонической Церкви Московского Патриархата.
Об этом в эфире латвийского «Радио Балтком» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я не исключаю агрессии в отношении верующих и священства Московского Патриархата, которые не захотят переходить новую церковь.
Когда начнутся претензии новой церкви – захват храмов и монастырей, принадлежащих сегодня канонической Украинской Православной Церкви, более чем вероятен.
Верующие не захотят уходить, будут пытаться защищать. Государство, опекая эту новую церковь, будучи ее учредителем, конечно, будет на стороне нападающих», – сказал Погребинский.
Метки: Автокефалия, Михаил Погребинский
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