Погребинский рассказал европейцам о грядущих захватах храмов

11.01.2019, Киев, Игорь Петров

Поскольку украинское государство является создателем новой раскольнической церковной структуры, оно будет поддерживать ее агрессию против канонической Церкви Московского Патриархата.

Об этом в эфире латвийского «Радио Балтком» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не исключаю агрессии в отношении верующих и священства Московского Патриархата, которые не захотят переходить новую церковь.

Когда начнутся претензии новой церкви – захват храмов и монастырей, принадлежащих сегодня канонической Украинской Православной Церкви, более чем вероятен.

Верующие не захотят уходить, будут пытаться защищать. Государство, опекая эту новую церковь, будучи ее учредителем, конечно, будет на стороне нападающих», – сказал Погребинский.