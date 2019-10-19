Погребинский разоблачил аферу Зеленского с разведением войск

19.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Президенту Украины Владимиру Зеленскому были выгодны протесты националистов в Киеве и возле линии фронта в Донбассе, потому что официальный Киев, на самом деле, не хочет разведения войск.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, несколько десятков националистов не могли помешать разведению войск, если бы Зеленский действительно этого хотел.

«Там, по информации, которая сейчас уже известна, было не более нескольких десятков сопротивляющихся. Ну, вы можете себе представить, что стоит армейский корпус или какая-то дивизия, которая не может провести разграничение?!

Значит, президент начинает выкручиваться. Я думаю, что, на самом деле, он сам был заинтересован в том, чтобы эти протесты произошли. Мне кажется, что это его далеко идущая цель.

Люди увидели, что продвижение к миру не является супер приоритетом президента. Они засомневались, что он реально хочет, поскольку он как-то странно себя повел», – заявил Погребинский.