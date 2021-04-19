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19.04.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
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Погребинский: Удар «Калибрами» – и сопротивляться на Украине будет некому

Новости Украины

Для того, чтобы нанести Украине сокрушительное поражение, России не нужно отправлять свои войска на ее территорию – достаточно будет нанести несколько точечных ракетных ударов по важнейшим объектам. Кроме того, уничтожением Украины успешно занимается ее власть, России остается лишь ждать, чтобы поделить с Западом пустыню, которая останется на месте Украины.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для того, чтобы принуждать к миру, а разговоры такие, опасения у украинского руководства, очевидно, есть, вообще не надо российским войскам переходить границу. Там есть всякие «Калибры» и прочие, которые с территории и с акватории Каспийского моря наносили точечные точные удары за тысячи километров. Никакие угрозы «тысячи жертв», «русские умоются кровью» – вообще русские могут, не переходя границу, нанести сокрушительный удар по украинским Вооруженным силам, после чего сопротивляться будет нечем.

Что называется, можно голыми руками брать, но брать-то не будут, потому что кому она нужна, наша страна бедная, кроме нас самих. Зачем брать на себя эту ношу – падающая экономика, отсутствие вменяемого элиты, которая может перехватить руководство, ничего этого нет.

Я считаю практически невероятным наступление на территорию Украины с какими-то целями, контроля, менять власть и так далее. Сама власть делает все для того, чтобы угробить нашу страну и население.

Поэтому самый естественный вариант у России – это просто ждать, пока они, наши руководители, нас всех угробят. И тогда просто вместе с США, Европой решать, что делать с этой пустыней. Все эти разговоры о том, что вот, сейчас будут оккупировать, – это, по-моему, чистый бред», – заявил Погребинский.


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