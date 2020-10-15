Погребинский удивлен добротой Москвы по отношению к Украине

15.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия до конца не задействовала все возможные варианты давления на Украину и не выработала своей четкой линии поведения.

Об этом в эфире интернет-канала «Голос правды» заявил известный украинский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, это касается и перекрытия Украиной Северо-Крымского канала, на которое Москва могла бы реагировать гораздо жестче.

«Здесь продолжают работать российские банки, они докапитализируются, финансируют украинскую промышленность и так далее. Но это одна маленькая деталь, тут много чего. Украинские танки используют российскую «горючку», как правило полученную из белорусских заводов и так далее. То есть много чего есть, что теоретически могло бы как-то быть инструментом.

Потому что перекрыли они этот канал, засушили часть Крыма и что? И ничего. Значит, если бы вопрос стоял так, что если засушите, значит, тут будет засушено что-то другое, то, может быть, приходилось бы об этом думать. А так происходит такое дело – с одной стороны есть риторика, что мы воюем с Россией, страна-агрессор и так далее, а с другой стороны есть «бизнес как обычно». Банковский бизнес, торговый оборот, все идет независимо от этого.

Как-то не хочется желать каких-то проблем, мы же тут живем и будем жить дальше – я думаю, что это одна из причин, по которой не предпринимается Москвой никаких усилий для того, чтобы как-то реагировать более жестко на то, что происходит, но это скажется и на нас тоже. Те же батареи будут холодные зимой, если что. Но я просто думаю, что не выработана какая-то адекватная линия», – заявил Погребинский.