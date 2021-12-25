Погребинский указал на важную деталь в ответе Путина об Украине

Новости Украины

В США поняли, что ракеты «Циркон» – это не «мультики», а потому для американцев куда более не приемлема ситуация, когда российские бомбы будут падать на Нью-Йорк, нежели отказ от включения Украины в НАТО.

Об этом в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На жёсткий вопрос о том, что можете ли вы гарантировать, что вторжения России в Украину не будет, Путин не сказал – «нет» (на большой пресс-конференции, прошедшей накануне – ред.). Это о чём-то говорит? Как минимум это говорит, что эта вероятность как возможность, она не исключена», – отметил Погребинский.

Он напомнил события первых лет конфликта на Донбассе и добавил, что тогда демонстрацию силы проявила совсем не та Россия, которой она стала сейчас.

«В 2014-м, вначале 2015-го не вся Донецкая и Луганская область были под контролем сепаратистов, и после этих поражений украинской армии, не пошли же они освобождать всю Донецкую и Луганскую область, ограничились тем, что закрыли тему, отпустили людей, которые оказались в «котлах», и так далее. В надежде на то, что демонстрация той силы, которая была продемонстрирована, заставит Киев изменить позицию, тем более, что к Порошенко в то время ещё какой-то уровень доверия был. Но Путин сказал, что он его обманул, пообещал и обманул. Но самое важное, что к этому времени ещё не было демонстрации «Цирконов» и прочего всего многого, что за эти годы произошло. Того, что не оставило американцам шансов считать, что это всё «мультики», как они поначалу считали. Не «мультики», а это значит для американцев совершенно недопустимо, неприемлемо», – рассказал политолог.

По его словам эта «неприемлемость» американцев имеет варианты.

«Неприемлемо, чтобы бомбы падали на Нью-Йорк или неприемлемо, чтобы не включать Украину в НАТО – что для них более неприемлемо? Конечно, бомбы. Они не могут защититься от «гиперзвука», нет такой возможности», – констатировал Погребинский.