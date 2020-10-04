Погребинский: Уход Донбасса приобретает для Украины необратимый характер

04.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Позорная ситуация с травлей и увольнением Витольда Фокина из украинской переговорной группы по Донбассу за высказывания в пользу компромисса с ЛДНР – наглядное доказательство того, что в Киеве не нужно возвращение Донецка и Луганска.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Фокина была задача вывести из тупика минский процесс, и вы возмущаетесь тем, что он сказал, что он этого (войны Украины с Россией – ред.) не видел. Ребята, а вы видели? Вы действительно думаете, что Украина воюет с Россией, или это просто прикол такой?

Погибло много наших ребят, это ужасно, и Россия поддерживает сепаратистов – это всё правда. Но как можно думать, что между нашими странами есть война? И одновременно Украина получает горючку для наших танков и российский газ. Можно это в голове уяснить? И они так реально возмущаются – вы адекватные люди или не совсем?

У него есть свои идеи, обсудите эти идеи. Вам не нравится идея тотальной амнистии. Но если бы вы изучали международный опыт, вы бы знали, что позитивный опыт урегулирования кризисов предполагает почти исключительно полную амнистию. Ну, вы этого не знаете, так послушайте опытного человека – нет, не хотят. Говорят: уходи, мы сами», – сокрушался эксперт.

«Чего – «мы сами»? «Мы добьёмся возврата Донбасса на наших условиях». Эти ребята слышали, что «на наших условиях» можно только в том случае, если вы победили в войне? Вы себе представляете такое? Нет, не представляете – вывод, что эти ребята, вместе с Зеленским и Ермаком, не хотят никакого урегулирования, они не хотят Донбасса.

И не случайно они даже той части Донбасса, которая управляется Киевом, отказали в праве провести местные выборы…Ситуация движется в сторону отказа от Минских соглашений и медленного, но вряд ли обратимого отказа от интеграции Донбасса в состав Украины», – добавил Погребинский.