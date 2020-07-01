Погребинский уличил Порошенко в липовом национализме

01.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко хочет использовать образ националиста для того, чтобы получить как можно больше власти и монетизировать ее.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Порошенко и большое количество членов его политсилы лишь используют ширму националистов, на деле таковыми не являясь.

«Фактически националистический актив действительно собирается вокруг Порошенко. Там, правда, есть две категории людей. Есть последовательные искренние национал-радикалы – такие, как Парубий, например. Но там есть и карьеристы – такие, как Гончаренко и другие, не буду называть, особенно женщин обижать, которые не потому что они так думают, а потому, что это их комфортное политическое поле, где они получают хорошую зарплату, являются депутатами уже не первый раз.

Ну какой Порошенко, к черту, националист, послушайте. Никакой он не националист. И дело не в том, что он украинец, кто-то говорит, что он же вообще еврей – неправда, он не еврей, он украинец, но никакой не националист. Его гешефт, его дело – это зарабатывать деньги и использовать все возможности на разных должностях, а лучше всего это можно сделать на должности президента, что он и делал. А многие там просто участвуют», – заявил Погребинский.