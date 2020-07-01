Погребинский увидел постепенное выздоровление украинского общества

01.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский начал стремительно терять рейтинг. Это приведет к тому, что уже к осени его антирейтинг будет составлять 40%.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил киевский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Зеленскому понадобился год для того, чтобы в нем разочаровались избиратели.

«Неделю назад, когда проводились исследования, количество людей, которые не доверяют президенту, превысило количество тех, которые ему доверяют. Это впервые за год. Аналогичный результат у КМИС, там вопрос немного другой – не доверие, а оценка деятельности. Вот, оценка деятельности президента негативная впервые превысила оценку позитивную.

Потому процесс шел, медленно, сейчас они перешли линию нуля, разницу между позитивными и негативными оценками, она стала негативной, то ест, меньше позитивных. Это произошло неделю назад. И процесс, поскольку мы видим эту линию, как она проходила, можно прогнозировать, что пару месяцев пройдет и процесс вряд ли будет изменен, можно прогнозировать, что он закончится тем, что доверие к президенту, а также позитивная оценка его деятельности будет не на 5-7% в негатив разницы, а на 40%», – заявил Погребинский.

По мнению эксперта, падение рейтинга президента говорит о том, что украинское общество выздоравливает.

«Я думаю, что, все-таки, мы потихонечку, мне кажется, что общество потихонечку выздоравливает, по мере того, как уменьшается доверие к Зеленскому. Это ведь знак того, что люди начинают понимать, что просто симпатичный парень – это не профессия, который умеет красиво сказать за все хорошее и против всего плохого, это не основание поддерживать его в должности президента, у которого прямая обязанность – гарантировать безопасность людей на улице. Прямая его обязанность, он – гарант Конституции», – резюмировал политолог.