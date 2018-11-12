Погребинский в прямом эфире поймал украинский канал на подтасовке

12.11.2018, Киев, Владимир Гладков

В случае проведения выборов в Донбассе по украинским законам, жители республик вряд ли пустят к себе киевские СМИ, в сюжетах которых трое из трёх опрошенных на треть русскоговорящего города отвечают на вопросы по-украински.

Об этом в эфире канала «112» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень непросто представить, как же там (в Донбассе – ред.) провести выборы по украинским законам, с украинскими партиями, с украинскими СМИ, с каналом «112», который стоит в центре Киева, и три человека, которых спросили, все по-украински говорят. Хотя мы знаем, что три четверти населения говорят по-русски, но все [опрошенные] – только по-украински», – отметил Погребинский.

«Вы думаете, что это мы каким-то образом вмешивались?» – обиделась ведущая.

«Я просто хочу сказать, что так случайно произошло», – примирительно согласился политолог.

«Мы, кстати, здесь гостям позволяем говорить на любом языке», – попыталась оправдаться журналистка «112».