Погром в Вольской академии: Кризис военного образования в России

Буквально пару дней назад в Сеть попало скандальное видео о том, как курсанты 5 курса Военной академии материально-технического обеспечения отметили 100 дней до выпуска. О чем речь, спросите? Сообщаю. В ожидании выпуска из училища, и в преддверии присвоения им первого офицерского звания – лейтенант, толпа курсантов 38 курса на факультете обеспечения войск (сил) ракетным топливом и горючим, вечером 12 марта 2023 года с флагами прошлась по территории Академии, буйно выражая свою радость. Поскольку у дежурного по академии и офицеров подразделений это брожение подвыпивших курсантов не вызывало, мягко говоря, недоумения, их никто и не остановил. Молодому организму с еще неустоявшейся психикой, да к тому же подогретому спиртным, хочется «продолжения банкета». Посему кто-то в толпе «двинул идею» отправиться в казарму первого курса. Зачем? Ну, наверное, чтобы «научить «салаг» уму разуму!» Ну, и научили.

На видео, которое попало в Сеть, и которое, очевидно, было снято самими курсантами 38 курса, видно, как дневальный первокурсник отдает входящей толпе честь, и как, стыдливо улыбаясь, офицер, вероятно, подразделения первокурсников, сторонится и пропускает толпу в казарму. То есть, он даже не задался вопросом, а зачем к ним в казарму врываются выпускники? А, ведь, обязан был, по долгу своей службы!

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Дальше видео показывает, что в казарме уже идет погром. И это не преувеличение! Перевернуты и сломаны кровати, столы и стулья, опрокинуты шкафы для формы одежды. Все это несказанно веселит толпу, и ни у кого даже мысли не возникло остановить это безумие. Безумие в буквальном смысле, ведь без пяти минут офицеры такое творить не должны.

Однако и этого показалось недостаточно, поэтому, как сообщили информированные источники, двум первокурсникам, которые, возможно, не разделяли восторга старших товарищей по факту происходящего, мягко говоря, «набили лицо». Никто же не останавливал! Правда, когда один из курсантов начал всех обливать шампанским, один из офицеров все же вмешался и, отобрав бутылку, пообещал разбить ее о голову «шалуна». Почему офицера возмутил лишь этот факт, а не устроенный погром, остается загадкой.

Но такое отношение командиров к событию вовсе не значит, что никто не против. Все это безобразие снимали на видеокамеру смартфонов не только сами погромщики, но и их младшие товарищи. Один из них отправил снятое отцу, который сам является офицером. А, к тому же со связями. Папа переслал видео товарищам по службе, некоторые из них оказались офицерами вышестоящего штаба. Таким образом, информация очень оперативно оказалась в Министерстве обороны. Удивленные военачальники позвонили начальнику училища, чтобы выяснить, согласованны ли данные действия выпускников с командованием училища? И выяснилось, что… никто из командования о происходящем, прямо сейчас, в их учебном заведении, не догадывается!

Естественно с Олимпа полетели громы и молнии. Как сообщают все те же информированные, но анонимные источники, дело приняло весьма неприятный оборот для участников событий и их командиров до самого верха. Говорят, что в Академии начала работу комиссия Министерства обороны. И, даже не получив результаты работы комиссии, принято решение отправить весь курс «рядовыми на Восточный фронт!». Под командованием курсовых офицеров. Естественно, что я имел в виду отправку контрактниками на Донбасс. Решение, на мой взгляд, вполне справедливое. Поскольку до лейтенантских погон эта публика еще не доросла. Возможно, тем, кто спустя год, уцелеет и захочет все же сдать государственные экзамены и получить право надеть на плечи погоны офицера, эта возможность будет предоставлена. А может быть, и нет? Это только мои мысли вслух.

В советское время в отношении неуспевающих или грубых нарушителей воинской дисциплины применялась такая мера – отправить на год в войска сержантом с правом, спустя год, сдать госэкзамен. Правду сказать, автор этих строк и сам не блистал дисциплиной, и за грубый проступок во время госэкзаменов, чуть не загремел в войска сержантом. Спасибо старым полковникам из госкомиссии, которые поверили, что все же, несмотря на залет, из меня выйдет настоящий офицер. И не ошиблись. Не хвалясь, скажу, что я сумел оправдать их доверие. То есть, я не пытаюсь возмущенно морщить носик, мол, как такое возможно?

Но ведь, одно дело единичный случай с отдельно взятым раздолбаем, а другое, практически, бунт целого подразделения. Подобные массовые беспорядки случались во времена заката и развала «Союза нерушимого», в отдаленных гарнизонах, когда «дембеля», как правило, объединенные в так называемые «землячества», под руководством теневых лидеров, устраивали нечто подобное. Но тогда офицеры подразделений, заканчивавшие службу на окраинах страны, чувствовали свою социальную незащищенность и потому «опускали руки». Солдаты же, оставшись без командирского влияния, совершали такие правонарушения.

А что же случилось в Вольской Академии? В связи с чем опустились руки у курсовых офицеров и командования училища? Город Вольск Саратовской области – небольшой исторический, культурный и промышленный русский центр на берегу великой русской реки Волги. Вполне себе благополучный – и для проживания, и для службы. Это не у «волка в …ухе» в Заполярье. Многие бы мечтали окончить военную службу в академии. Желающие же сделать военную карьеру, имеют также для этого все возможности. Академия тыла одна в ВС РФ и потому на виду у высшего командования Тыла ВС России. При желании всегда можно проявить себя должным образом и уйти на повышение в войска. Почему же офицеры не исполняют своих прямых обязанностей? Что им мешает? В чем причина такого вопиющего беспорядка в военном учебном заведении, которое выпускает офицеров с академическим образованием! То есть, это элита офицерства?!

Как же готовили этих недорослей? Состояние их умов и культуры в настоящее время не их вина, а их беда!

Проблема в том, что еще в 2008 году министр обороны Анатолий Сердюков начал уничтожать военное образование, сокращая число военных учебных заведений, ломая через колено отработанные методики и программы подготовки офицеров Советской и Российской армии. При помощи его активных помощников НГШ генерала-армии Макарова, статс-секретаря МО генерала армии Панкова, генерал-полковника Горемыкина было уничтожено военное образование, которое было, даже, по мнению наших врагов, лучшим в мире.

Ими в систему образования была внедрена пресловутая Болонская система, от которой сейчас начинают избавляться в гражданских ВУЗах по рекомендации президента. Ими же были нарушены два основных Суворовских принципа подготовки военнослужащих: «Учить тому, что необходимо на войне и главенство воспитания над обучением».

Не могу судить о том, насколько хорошо обучили этих буянов военной профессии, но отсутствие должного воспитания налицо. При этом есть один немаловажный момент, на который стоит обратить внимание. Это ведь готовили офицеров тыла, то есть, как раньше говорили, интендантов. Офицеров, занимающихся организацией снабжения и обеспечения армии всем необходимым.

«Любого интенданта через год службы можно смело вешать без суда и следствия» – эту фразу приписывают то Петру I, то Александру Васильевичу Суворову.

Однако, не важно, говорили ли они это на самом деле. Важно то, что в народе именно так эта мысль и сохраняется уже веками. К сожалению, вешать в наше время не принято. Да и жестоко карать за допущенные нарушения, подрывающие обороноспособность ВС РФ тоже.

Напомню, что 24 сентября 2022 года МО сообщило, о том что:

«Заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, который отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил, освобожден от должности».

Правда, его не расстреляли, не посадили и даже не уволили из Вооруженных Сил. А просто перевели на другую должность. Кстати, Булгаков также в свое время обучался в Вольском училище тыла.

Я не стану перечислять все проблемы войск с тыловым обеспечением в ходе СВО, поскольку написано об этом достаточно. И нарушений, допущенных тыловиками, еще больше. Я к тому, что офицеры, отвечающие за материальные ценности и обеспечение войск, подвергаются особому искушению запустить лапу в казну, в той или иной мере, в зависимости от должности. И потому их воспитание, и моральный облик не должны даже допускать мысли казнокрадства.

Но, глядя на курсантов 38 курса Военной академии материально-технического обеспечения, можем ли мы дать им такую характеристику?

А кто вернет в казну средства, затраченные а подготовку в течение пяти лет около сотни офицеров службы горючего?

А офицеры, которые возглавляли учебные подразделения, способны ли воспитывать достойных офицеров?

А люди, развалившие военное образование и ВС РФ, могут ли оставаться безнаказанными долгие годы?

И будут ли показательно наказаны не «стрелочники», а высокие руководители, несущие ответственность за инцидент?