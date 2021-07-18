18.07.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Политика, Россия
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«Пока будут республики, будет сепаратизм»: России предлагают вернуть унитарное устройство

Национальные республики, созданные большевиками, являются угрозой сепаратизма для России. Государственное устройство должно быть унитарным....

Национальные республики, созданные большевиками, являются угрозой сепаратизма для России. Государственное устройство должно быть унитарным.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«День и ночь говорили: «Царская Россия – тюрьма народов», а вот с советской дружбой народов всё стало отлично? Ну, где эта «дружба народов»? На Донбассе расстреляли русских. Это что такое?

Поэтому я всегда выступал за то, что перейти к территориальному делению. Пока будут республики, будет сепаратизм и антирусские настроения. Государство должно быть унитарным, централизованным, всех успокоить, написать нормальные учебники истории, рассказать всю правду», – заявил Жириновский.



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