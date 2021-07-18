«Пока будут республики, будет сепаратизм»: России предлагают вернуть унитарное устройство

Национальные республики, созданные большевиками, являются угрозой сепаратизма для России. Государственное устройство должно быть унитарным.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«День и ночь говорили: «Царская Россия – тюрьма народов», а вот с советской дружбой народов всё стало отлично? Ну, где эта «дружба народов»? На Донбассе расстреляли русских. Это что такое?

Поэтому я всегда выступал за то, что перейти к территориальному делению. Пока будут республики, будет сепаратизм и антирусские настроения. Государство должно быть унитарным, централизованным, всех успокоить, написать нормальные учебники истории, рассказать всю правду», – заявил Жириновский.