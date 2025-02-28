Пока нет смысла звать Украину на переговоры – Лукашенко
Ни США, ни Россия не против участия Украины в переговорах, но пока что на встречах российской и американской делегаций обсуждаются другие вопросы.
Об этом в интервью американскому бизнесмену и блогеру Марио Науфалу заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что касается договорённости по Украине, он [Владимир Путин] ещё раз подтвердил, я его позицию знаю, что «мы готовы сесть за стол переговоров, вести переговоры по Украине». Если это касается вопроса Украины – с украинцами. Потом он продолжил, говорит, что украинцы и Зеленский обижаются, что их не позвали в Саудовскую Аравию. Но зачем звать, если там вопросы были России и США? Там только вскользь затронули на этих переговорах вопросы Украины, поэтому зачем было звать Украину? Но об этом и Трамп уже сказал в этом ключе, что когда будут решаться вопросы Украины, я думаю, без Украины эти вопросы никто решать не будет», – заявил Лукашенко.
Белорусский президент подчеркнул, что Россия никогда не согласится на то, чтобы на Украине были размещены войска из стран ЕС.
«По поводу направления туда миротворческих сил. Россия никогда с этим не согласится. По крайней мере, такая позиция России на сегодняшний день. Тем более, что руководство Европейского Союза, прежде всего в лице Германии и Франции, занимают очень агрессивную позицию в данный момент. Не знаю, удалось ли Трампу на переговорах с Макроном и с Стармером склонить их в сторону мира и мирных переговоров, но вы видите, они занимают очень агрессивную позицию в отношении войны России и Украины. Поэтому Россия категорически против всяких миротворческих сил со стороны европейских государств», – заявил Лукашенко.
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