«Покайся, тебе срок скостят» – Лукашенко перевел интернет-экстремистов под домашний арест

25.06.2021, Москва, Елена Острякова

Создатель курировавшего Беломайдан экстремистского телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич, задержанный месяц назад в Минске во время экстренной посадки самолёта из-за минирования, переведен под домашний арест. Мера пресечения смягчена и его подруге Софье Сапеге, которая созналась в редактировании другого экстремистского телеграм-канала «Черная книга Беларуси», выкладывавшего личные данные правоохранителей.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на родителей фигурантов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Протасевич и Сапега проживают в съемной квартире. Адвокат Софьи Антон Гашинский рассказал российскому либеральному телеканалу «Дождь», что она встречалась с родителями в ресторане, и намекнул на то, что на встрече присутствовал Протасевич.

Официальной информации об изменении меры пресечения еще нет, но ВВС поверили и оппозиция, и лоялисты, поскольку несколько дней назад в интернете появились фото, на которых Протасевич и Сапега в парке дают интервью государственным телеканалам.

Белорусский политический активист Андрей Сыч считает произошедшее не уступкой, а «сильным ходом» власти.

«Литовские содержанки трещат по швам от зависти и непонимания. Смотрите, какая интересная ситуация разворачивается. Не исключаю, что оба могут попасть под ближайшее помилование или амнистию, которую так активно все обсуждают. Это, конечно, будет суперсильный ход: выпустит тех, кто осознал, что его откровенно попользовали. Да и те, кто, собственно, пользовал, покаялись и сотрудничают с государством. Только представьте, какой зуд начнётся в стране беглых политиканов, у которых уже сейчас режут финансирование и будущее крайне неопределённое. Хотя по мне так – Протасевич и Сапега, конечно, заслужили не один год на пилораме», – написал Сыч в своем телеграм-канале.

«Литовские содержанки» действительно выглядят растерянными.

«Домашний арест – это не свобода, они все еще под обвинением, за каждым их шагом все еще следят надзиратели. А, значит, они все еще в заложниках. Мы не допустим торга жизнями и судьбами людей», – написала самопрозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская, проигнорировав тот факт, что Протасевич уже ведет торг своей судьбой, причем, успешно.

Еще один беглый белорусский оппозиционер Павел Латушко представляет дело как вынужденную уступку президента Белоруссии Александра Лукашенко под давлением России и Европы.

«Целый ряд факторов, которые могут оказывать влияние. Прежде всего, это встреча на уровне Путин-Лукашенко. Потому что освобождена под домашний арест и гражданка РФ. Так что, наверное, важнее не то, что ты человек, а какой паспорт у тебя в кармане. Следующий фактор — это, конечно, беспрецедентные санкции, которые вчера озвучил Евросоюз в отношении режима Лукашенко, и это уже накапливающийся эффект. Ну и следующий фактор — показать, что если ты признаешься, покаешься, будешь говорить то, что хочет власть, значит, тебе может быть гарантирована свобода, пускай в такой форме как домашний арест», – сказал Латушко в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы».

Бежавший в Киев белорусский политолог Игорь Тышкевич предостерегает оппозицию от заблуждения, что Лукашенко перевел Протасевича под домашний арест из слабости. Напротив, блогер-экстремист становится оружием режима в пропагандистской войне.

«Это только начало. Протасевича будут запускать «по алгоритму Воскресенского» (арестованный в августе 2020 политолог, после признания вины участвует в конституционной реформе как пропагандист власти, – ред.) и что первая развязка будет на протяжении 2-3 недель. Не стоит связывать игру по Протасевичу с тезисом о «сдаче позиций» окружением Лукашенко. Не стоит рождать очередной миф, разочаровываться в котором будет очень больно для поверивших», – написал Тышкевич.

Журналист RT Константин Придыбайло возмущен решением по Протасевичу и Сапеге. Он напоминает, что фигуранты сливали в сеть личные данные белорусов, обрекая их на травлю.

«Этим самым белорусское государство просто плюнуло против ветра. Как по мне это какая-то глупая слабость. Как теперь простым белорусам доверять государству, которое сначала обещает, что найдет каждого, вычислит и накажет по закону. А потом реальный подонок и его подлая партнерша спокойно сидят дома и пьют чай? Ну, давайте тогда быть честными и сливайте их адрес. Массе белорусов есть что сказать этой парочке. Тысячи людей пострадали из-за этих подонков. Я не верю слезам Протеза и тем более милому личику Сапеги. Сколько судеб они сломали, сколько людей пережило неимоверный стресс… А они гуляют по парку за ручку», – написал Придыбайло.