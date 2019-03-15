«Покакать на сцене» – киевский композитор рассказал, как развлекаются добровольцы «АТО»

15.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Боевики украинских добровольческих батальонов в Донбассе грабят, разрушают здания и превращают дома культуры в туалеты.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил украинский композитор Владимир Быстряков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Я однажды видел в соцсетях видео, которое умилило очень многих барышень. В полуразрушенном доме сидит доброволец, играет на фортепьяно, вокруг стоят такие-же добровольцы и слушают. И все распустили слюни и сопли. А кто-то спросил: «А где хозяева этого фортепьяно? А что это за дом, который они развалили?», – отметил он.

Более того, Владимир Быстряков уверил, что лично был свидетелем, как украинские добровольцы превратили сцену дома культуры в Луганской области в общий туалет.

«Я был в посёлке Счастье Луганской области, там есть дом культуры. Было холодно, и знаете, что сделал добробат? Они прорезали в сцене дырку, чтоб далеко не ходить, и в эту дырку они какали. Вот этим они отметились.

А то что «Новая почта» была переполнена этими посылками с фронта – ни для кого не является секретом», – добавил композитор, говоря о мародерстве среди украинских военных на Донбассе.