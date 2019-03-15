Выборы
//exit;
15.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Украина
Просмотров:

«Покакать на сцене» – киевский композитор рассказал, как развлекаются добровольцы «АТО»

Боевики украинских добровольческих батальонов в Донбассе грабят, разрушают здания и превращают дома культуры в туалеты.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил украинский композитор Владимир Быстряков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я однажды видел в соцсетях видео, которое умилило очень многих барышень. В полуразрушенном доме сидит доброволец, играет на фортепьяно, вокруг стоят такие-же добровольцы и слушают. И все распустили слюни и сопли. А кто-то спросил: «А где хозяева этого фортепьяно? А что это за дом, который они развалили?», – отметил он.

Более того, Владимир Быстряков уверил, что лично был свидетелем, как украинские добровольцы превратили сцену дома культуры в Луганской области в общий туалет.

«Я был в посёлке Счастье Луганской области, там есть дом культуры. Было холодно, и знаете, что сделал добробат? Они прорезали в сцене дырку, чтоб далеко не ходить, и в эту дырку они какали. Вот этим они отметились.

А то что «Новая почта» была переполнена этими посылками с фронта – ни для кого не является секретом», – добавил композитор, говоря о мародерстве среди украинских военных на Донбассе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть