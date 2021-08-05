Показательная порка: Генштаб РБ озвучил легенду российско-белорусских учений «Запад 2021»

05.08.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Стала известна легенда российско-белорусский учений «Запад-2021», которые пройдут в сентябре в Белоруссии и на 9 российских полигонах.

Ее сегодня на брифинге изложил начальник белорусского Генштаба, первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гулевича, сценарий учений «Запад-2021» определяет две противоборствующие стороны: это «северные» в лице Союзного государства Республики Полесье и Центральной Федерации и «западные» – коалиция заинтересованных государств Нянис, Поморье и Полярная республика, а также международные террористические организации. Территории и государственные границы противоборствующих сторон определены условно.

Главной причиной конфликта является желание «западных» дестабилизировать обстановку на территории Республики Полесье и добиться ухудшения отношений между субъектами союзного государства. «Западные» стремятся сменить руководство Республики Полесье и присоединить ее западные области к Нянис. Однако они не могут инициировать внутренний вооруженный конфликт в Республике Полесье и решают перейти к радикальным мерам, развязав агрессию против союзного государства.

Республика Полесье и Центральная Федерация при этом стремятся поддерживать стабильность, опираясь на нормы международного права. Для сохранения своей территориальной целостности и независимости союзники привлекают силы региональной группировки войск с целью адекватного реагирования в соответствии с уровнем военной угрозы.

При разработке замысла учений использован один из возможных вариантов развития военно-политической обстановки. Он предусматривает обострение международных противоречий до уровня, способного привести к дестабилизации обстановки в регионе, а также развязыванию агрессии против Союзного государства, пояснил Гулевич.

По его словам, в сценарии проработана возможность возникновения конфликта, которая связана с «возрастанием активности деятельности незаконных вооруженных формирований, сепаратистских и международных террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку».

В учении «Запад-2021» на территории Беларуси примут участие около 12 800 человек. В это число входят около 2,5 тыс. российских военнослужащих и до 50 казахстанских из состава Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности из них попадает около 6 300 человек. Примерно 3 700 — от Беларуси, от России — порядка 2 500.

На учениях будет задействовано до 350 единиц бронетанковой техники, в том числе до 140 танков. Кроме того, на полигоны отправятся около 110 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также более 30 самолетов и вертолетов. Об этом Беларусь уведомила государства — участников ОБСЕ 30 июля. Численность войск и техники, а также количество вылетов не превышает уровень, который подлежит обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности и регламентирован договорами и соглашениями.

«Нами разосланы приглашения для наблюдения за предстоящими учениями представителям военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных при посольствах своих стран в Беларуси», — сообщил Гулевич.

В Россию же отправятся почти 400 военнослужащих из нашей страны, также будет задействовано около 30 единиц боевой техники. Они возвратятся в пункты постоянной дислокации до 30 сентября. В этот же срок территорию нашей страны покинут воинские части и подразделения Вооруженных Сил России.