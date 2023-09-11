«Покажем Путину»: США заставят ЕС накрутить ВВП Украины в 2024 году до 2%

Елена Острякова .  
11.09.2023 16:30
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина, Экономика коллапса


США заставляют страны ЕС закупать у Украины товары и даже выделили для этой работы специального чиновника.

Об этом на фейковом киевском форуме «Ялтинская европейская стратегия» заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США заставляют страны ЕС закупать у Украины товары и даже выделили для этой работы...

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«Несколько проектов есть, которые пытаются ускорить экспорт товаров из Украины в Европу – будь то сельскохозяйственная продукция, зерно, электричество, энергоресурсы, металл, чтобы Украина снова была на европейском рынке, чтобы создавались рабочие места, особенно в тех местах, которые являются относительно безопасными. Чтобы бизнесы росли и поступали налоги в бюджет.

Мы в Америке назначили контактное лицо, которое сотрудничает с правительством Украины и одновременно с представителями европейских правительств. Мы уже видим прогнозы роста на 2% в следующем году, что беспрецедентно, учитывая войну», – сказала Нуланд.

Она пояснила, что это делается не только для Украины, но и для демонстрации россиянам: «пока Путин обескровливает Россию, Украина процветает».

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