США заставляют страны ЕС закупать у Украины товары и даже выделили для этой работы специального чиновника.

Об этом на фейковом киевском форуме «Ялтинская европейская стратегия» заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несколько проектов есть, которые пытаются ускорить экспорт товаров из Украины в Европу – будь то сельскохозяйственная продукция, зерно, электричество, энергоресурсы, металл, чтобы Украина снова была на европейском рынке, чтобы создавались рабочие места, особенно в тех местах, которые являются относительно безопасными. Чтобы бизнесы росли и поступали налоги в бюджет.

Мы в Америке назначили контактное лицо, которое сотрудничает с правительством Украины и одновременно с представителями европейских правительств. Мы уже видим прогнозы роста на 2% в следующем году, что беспрецедентно, учитывая войну», – сказала Нуланд.