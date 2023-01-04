Похищение века: США украли Зеленского у Британии  

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон можно расценивать как кражу американцами английского имущества.

Об этом в эфире интернет-канала «Ассенизатор» заявил депутат Госдумы РФ, экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Ведущий попросил дать оценку визиту Зеленского в Вашингтон.

«Этот визит был кражей английской собственности американцами. Зеленский был английской собственностью, он охранялся английским спецназом. Американцы его забрали. Байден сказал: «Мальчик, теперь тебя будут охранять мои люди. Не волнуйся, если что, всё будет совсем не больно и не страшно», – пояснил депутат.

Делягин отметил, что США будут наживаться на войне до тех пор, пока не будет уничтожена Россия или Европа.

«То есть, было зафиксировано, что помощь будет оказываться в интересах военно-промышленного комплекса США. Новой не будет, потому что оно будет немедленно передано нам, это они понимают. Но помощь будет оказываться, потому что это война на экономическое уничтожение Европы или на политическое уничтожение России», – резюмировал он.