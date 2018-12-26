26.12.2018, Москва,   Галина Шершнева
 
Донбасс, Крым, Пенсионная реформа, Политика, Россия, Украина, Экономика
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Поклонская: Если присоединить Донбасс – не надо увеличивать пенсионный возраст в России

Если бы Россия присоединила к себе Донбасс, у нее бы не было необходимости проводить пенсионную реформу.

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Об этом в интервью youtube-каналу «Первый проект» заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Говорят, что государство когда-то не сможет выполнить своих обязательств перед людьми и выплачивать пенсии, потому что мы переживаем последствия демографической ямы 90-х годов. На сегодняшний день миллионы людей на Донбассе, на Юго-Востоке Украины, сидят и ждут, когда они снова станут полноценными гражданами России, как это было когда-то. Мы все люди одной страны, один народ. И кризиса не было бы демографического», – сказала Поклонская.

Она сравнила свое решение не голосовать за пенсионную реформу с другим, принятым в 2014 году — уволиться из Генпрокуратуры Украины и вернуться в Крым.

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