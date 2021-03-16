Поклонская предлагает подставить Украине другую щёку

16.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

На российском телевидении якобы нужно прекратить отвечать на унижения и оскорбления со стороны украинских политических деятелей.

Об этом в эфире интернет-канала «Sputnik на русском» заявила депутат Госдумы от Крыма, экс-прокурор республики Наталья Поклонская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я за то, чтобы по российскому телевидению прекратили оскорблять украинских политиков, несмотря на то, что в наш адрес сыплются оскорбления. Кому-то нужно остановиться, кому-то нужно начать диалог по-другому, хотя бы попытаться его выстроить.

Пусть украинские политики выговорятся, пусть нас пооскорбляют, пусть выскажут обиду, но, может быть, нам нужно попробовать по-другому – я за это», – сказала Поклонская.