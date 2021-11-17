Поклонская снова хочет поехать послом на Украину

Новости Украины

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы уходящего созыва Наталья Поклонская заранее готовилась к дипломатической работе.

Об этом политик, передает корреспондент «ПолитНавигатора», получившая должность посла РФ в Кабо-Верде заявила в интервью «Аргументам и фактам».

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Она сообщила, что сейчас заканчивает обучение на кафедре международной безопасности Дипакадемии МИД России и пишет работу.

«Ее тема – российско-украинские отношения в контексте региональной безопасности в Восточной Европе», – уточнила Поклонская, ожидающая выезда в Кабо-Верде.

В свою очередь издание поинтересовалось, не допускает ли она мысли, что в Кабо-Верде вдруг высадится десант украинских или даже американских спецназовцев, ее схватят и увезут на Украину.

«Если увезут – буду послом России на Украине», – улыбаясь ответила новоиспеченный дипломат.

При это он подчеркнула, что готова ко всему, если ее без всяких шуток действительно отправят послом в Киев.

Также у нее поинтересовались, какие сроки ей грозят на Украине по возбужденным делам.

«Это надо спрашивать у представителей следственных органов Украины, так как мои права на защиту систематически нарушаются с их стороны. Мне даже неизвестно, в чём точно меня обвиняют», – резюмировала Поклонская.

Ранее она заявила, что Украине пора прекратить лепить из России врага, забыть о Крыме и пойти на диалог с республиками Донбасса, а также выразила готовность занять должность посла в Киеве.