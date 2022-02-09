Поклонская выступила против признания ЛДНР Россией

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Новости Украины

Официальное признание Россией республик Донбасса приведет к усугублению ситуации.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила замглавы Россотрудничества, экс-депутат Госдумы и бывшая прокурор Крыма Наталья Поклонская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Поклонская подчеркнула, что и нахождение ЛДНР в «подвешенном» состоянии тоже не является выходом и призвала решить ситуацию.

«Признание ДНР… Мое мнение – это приведет еще к большему усугублению. Но и непризнание ДНР тоже приводит к усугублению. Вот тут надо всем решать, думать, принимать решение. Потому что в подвешенном состоянии это не вариант. Надо либо так, либо этак, либо направо, либо налево, но куда-то надо идти, а вот в подвешенном состоянии – это очень сложно», – сказала чиновница.

«Сейчас это будет усугубление ситуации, потому что уже это все до такой степени дошло, столько времени прошло, протянулось, что необходимо принимать решение, мне кажется, другого толка и как-то выходить из ситуации, чтобы улучшать жизнь людей, проживающих на Донбассе», – заявила Поклонская.