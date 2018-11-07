Покупателей жилья в Ялте предупредили об опасности

07.11.2018, Ялта, Галина Шершнева

Многие дома в горных районах Ялты стоят на разломах, из которых идет газ радон, такие места опасны для жильцов.

Об этом в газете «Ялта» написал экс-депутат Верховной Рады от Крыма Александр Черноморов.

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«Малоизученное явление, выходящее через разломы вместе с газом радоном, который радиоактивен. Из-за излучения Земли в домах, стоящих на разломах, в несколько раз выше смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, а также превышение негативных патологий у новорожденных», – написал Черноморов.

По его словам в Симферополе до начала 90-х была специальная лаборатория, изучавшая данное явление.

«Я видел материалы этой лаборатории по Ялте. Точные адреса говорить не буду. Но людям, прежде чем поселиться в верхней части города, рекомендую спросить у геологических организаций по поводу этих разломов в земной коре», – написал Черноморов.