Покупка турецкого газа обернётся для Молдовы международными санкциями – молдавский политик

Алексей Логофет .  
13.10.2023 18:17
  (Мск) , Кишинев
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Газ, Дзен, Запад, Иран, Молдова, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Турция


По мнению члена Совета директоров предприятия Energocom, газ, приобретаемый у турецкой компании, может быть иранского происхождения.

Об этом в социальной сети написал бывший вице-спикер парламента РМ, экс-депутат от блока «АКУМ» Александр Слусарь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению члена Совета директоров предприятия Energocom, газ, приобретаемый у турецкой компании, может быть...

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Он отмечает, что эта цена 500 долларов за 1000 кубометров, которую требует турецкая компания, «выше по сравнению с ценами закупки газа Energocom в летне-осенний период».

При этом бывший вице-спикер парламента отмечает, что турецкая компания требует 100-процентную предоплату.

«Компания без опыта работы в сфере торговли газом требует 100% предоплату и не может предъявить сертификат происхождения поставляемого газа. Нет никакой гарантии, что газ не иранский, и Молдова рискует сразу же попасть под международные санкции после его закупки. Выводы по этому предложению каждый может сделать сам, и, наверное, каждому понятно, каким будет ответ Energocom», — прокомментировал он.

Слусарь вновь напомнил, что за молдавской фирмой — импортёром турецкого газа – стоят друзья бывшего теневого руководителя Молдовы, беглого олигарха Влада Плахотнюка.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», турецкая государственная компания Petroleum Pipeline Corporation (BOTAş) из Турции объявила о достижении соглашения с молдавской частной компанией East Gaz Energy Trading на ежедневную поставку около 2 миллионов кубометров природного газа из Турции с 1 октября текущего года.

При этом, среди учредителей компании East Gas Energy Trading SRL значится экс-депутат парламента Республики Молдова Владимир Чеботарь, который являлся правой рукой бывшего теневого правителя Молдовы Владимира Плахотнюка. Он, в свою очередь, является бизнес-партнером экс-президента Украины Петра Порошенко.

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