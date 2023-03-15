Полиция изъяла у нациста Ганула арсенал оружия, но не арестовала — он патриот

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Если вам вспомнится любое видео, где избитый одессит кается и извиняется за то, что говорил по-русски, будьте уверены, оно снято Демьяном Ганулом.

Если речь идет о закрытии кофейни или любой другой забегаловки за меню на русском, можете не сомневаться, этого тоже добился Ганул, иначе, он угрожал, всех сожжет.

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Если вы видите кадры, как камнями кидают в женщину, то это просто учительница русского языка, и издевается над ней опять Ганул.

Бьют кувалдой мемориал Котовскому, кидают с моста бюст Жукову, испражняются на памятник Екатерине II — руководит он!

Если арестовывают стариков или подростков, это просто потому, что Ганул снял их когда-то «на телефон», 9 Мая например, с цветами, и передал запись в СБУ. И их упаковали тупо для отчетности, ведь это раньше в пятилетку выливали сталь, а теперь на Украине так сдают план по уничтожению русских…

А кто ежегодно 2 мая жрал прямо с шампура шашлыки на глазах матерей, чьи дети были сожжены ганулами в Доме профсоюзов?..

Ганул — это эсбэушный проект, назначенный играть роль патриота и сливающий всех, кто ведется на его провокации. А заодно, от скуки, ломающий жизни людей просто так, ради забавы и хайпа в соцсетях.

Однако последнее время, в связи с тем, что основная масса русских уже «на подвалах», мразь Ганул то ли с жиру (посмотрите, сколько жира!), то ли по указке кураторов (а между силовыми ведомствами идет внутренняя война) нападает то на чиновников, то на местное военное руководство.

Но вовсе не за воровской беспредел и не изуверства по части могилизации населения — или серп и молот на барельефе при входе в военкомат увидит, или исподтишка сфотографирует как военкомы отплясывают под русскую попсу на 8 Марта. Не говоря уже о наездах на мэра и гауляйтера (значит в СБУ их тоже не любят). Но я ведь предупреждал — допрыгается…

«Целый арсенал боеприпасов обнаружили полицейские во внедорожнике Cadillac Escalade на еврономерах, за рулем которого был скандальный одесский активист Демьян Ганул», — такие новости облетели сегодня все одесские СМИ.

Со ссылкой на источник в полиции паблики сообщили, что «из авто Ганула изъяли три осколочных боеприпаса «ВОГ», гранату РГД-5, 30 патронов калибра 5,45 мм и бронежилеты».

Сообщается, что элитный внедорожник, деньги на который Ганул наколядовал с лохов в соцсетях на нужды армии, паркуется теперь на стоянке не менее элитного жилого комплекса, где проживает жирная свинья, до начала СВО обитавшая в общежитии, как и все понаехи.

Задержана свинья, правда, не была. И вот как объяснила происходящее.

«Прежде всего, следует разобраться, что такое «склад» боеприпасов. Судя по публикациям, это 30 патронов, 1 граната, 3 боеприпаса к гранатомету и бронежилет. Серьезный такой состав», — глумится тварь, вроде ничего особенного.

Напомню, к слову, что задержанный весной прошлого года одесский журналист Юрий Ткачев, собственно-то, и был задержан за в наглую подброшенную ему гранату, тогда как Ганул с гранатометом по городу и вовсе гулял, постя с ним «няшные» фоточки.

«Я перегонял автомобиль, принадлежащий одной из воинских частей на СТО, он две недели ждал ремонта, а я в это время собирал средства на его ремонт. По прибытии меня остановил патруль, причина — отсутствие украинского номера».

Дело только в том, что деньги на ремонт Ганул собирал… с прошлой весны. Ну и до сих пор собирает. А за год и подавно нафотографировался за рулем десятка «переданных ВСУ» авто.

«Патрульные были настроены категорически, начали обыск, нашли предметы, похожие на патроны и гранаты. Затем на место съехались все полицейские мира».

Видите как — «предметы похожие» и прочая казуистика, которую лично Ганул всегда игнорирует, когда пускает под откос жизни людей.

«Я еще раз уже публично подчеркиваю: авто военных, поэтому есть доказательства, которые предоставлены правоохранителям. Развивать тему, почему у военных в авто вещи, похожие на БК — глупое занятие…».

Ну, ок, ок — «вещи военных». Но боров-то не военный, хоть и отсвечивает в камуфляжах, тогда почему у него эти «военные вещи»?

«Я проукраинский активист с давно четкой позицией, помогаю, как могу своим собратьям, регулярно посещаю фронт. Также пытаюсь реагировать на несправедливость в Одессе. Называю вещи своими именами и ничего не скрываю, не преследую какие-либо преступные намерения. Разве только по отношению к русским. Рисковал не только погибнуть, но оказывается, за помощь войскам мог получить «спасибо» от полиции. Такую любовь одесской полиции я связываю с критикой верхушки этого органа, вот трудно им быть демократическим органом и воспринимать критику. Но я верю, что это изменится».

Ну что ж… Приятно осознавать, когда все они там друг с другом рубятся. Ибо мне без разницы, кто, скажем, приходит уничтожать блогера за упоминания в соцсетях СССР к примеру, — Ганул, СБУ или полиция. Однако друг к другу они лояльны — тот же Ганул и в армию не призван, и за арсенал оружия не сидит, а на нем пиарится. Но придется же когда-нибудь кому-то устанавливать справедливость…

Об одном думаю — пусть эти кто-то не забудут, как за антифашистские строчки в Фейсбуке «на подвалах» подыхали простые граждане, а в обезьянниках прозябали бабушки, повязанные за торговлю значками Олимпийских мишек. И пусть их даже держали там пару недель, за которые у них «всего лишь» помирали дома коты… Но такая мразь как Ганул жила и жирела. Пусть не забудут.