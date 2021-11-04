Полиция пресекла проведение несанкционированного «Русского марша» в Москве

04.11.2021 23:31 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Люди, называющие себя «русскими националистами», вновь не смогли провести сегодня свое традиционное мероприятие – «Русский марш».

Около 20 предполагаемых участников были задержаны на нескольких станциях метро, где были объявлены точки сбора, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Их вычисляли по военной обуви. Они сами оценивают, что желающих участвовать было не более 50.

Организаторы подавали в мэрию Москвы заявку на проведения марша, но им было отказано из-за антиковидных мероприятий. Тогда было принято решение проводить несанкционированную акцию.

Националисты полагают, что на сайтах, на которых они обсуждали места встречи, «было много крыс», которые передавали информацию полиции.

Накануне был задержан организатор «Русского марша» Никита Зайцев. Он получил 10 суток за неповиновение законному требованию сотрудника правопорядка. Зайцев говорил, что формальной причиной стал отказ показывать паспорт полицейским и проследовать за ними в служебную машину.