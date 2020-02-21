Полиция схватила 24 участника Коронамайдана: Аваков увидел «кое-какие уши»
Полиция задержала 24 участника беспорядков в Полтавской области, которые выступали против принятия местным санаторием на карантин граждан Украины, эвакуированных из Китая после вспышки коронавируса.
Глава нацполиции Игорь Клименко заявил, что, помимо забрасывания автобусов камнями, будут нести и за возведение «несанкционированных баррикад».
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Сейчас поселок Новые Санжары усиленно патрулируется полицией.
Глава МВД Арсен Аваков в эфире телеканала «1+1» заявил, что протесты могли подстрекаться политическими оппонентами власти.
«Кое-какие уши, политического и бизнесового смысла, мы увидели», – сказал Аваков, пообещав «не оставить без внимания» версию подстрекательств к беспорядкам.
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