07.02.2019, Москва, Олег Кравцов

Если в Соединенных Штатах главным политическим инструментов в социальных сетях является Twitter, то в РФ – Telegram

Об этом в своем Telegram-канале пишет российский политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Почему в США главный политический интернет-инструмент это Twitter, а в России – Telegram? – задается вопрос эксперт. – Потому что в США политическая конкуренция открытая и персонифицированная. А в России основная борьба ведётся внутри правящей элиты. Публичная полемика внутри Политбюро 2.0 табуирована”.

При этом политолог подчеркивает, что политическая борьба никуда не девается, но ведется в основном «под ковром» или с использованием силового рычага.

“Но бывает необходимость в информационном подкреплении этих методов. Оно реализуется через систему прокси-уполномоченных посредников и операторов «сливов» (типа Навального или специальных СМИ – «Эхо Москвы», «Новая газета»), анонимных «источников» в СМИ или анонимных каналов в детище Дурова. Самое забавное, конечно, – это переписка публичных фигур с анонимами. А куда деваться? Уже реальный фактор политической жизни. Поэтому твитырь у нас дохленький, а телега рулит”, – резюмирует Минченко.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, ранее политолог Олег Матвейчев рассказал, что «борец с коррупцией» Алексей Навальный как проект был задуман несколько лет назад политтехнологами, работавшими на переизбрание Дмитрия Медведева на второй президентский срок.