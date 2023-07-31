«Политические проститутки»: Гордон набросился на МОК

Вадим Москаленко.  
31.07.2023 15:30
  (Мск) , Киев
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Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, Русофобия, Спорт, Украина


Запрета флага и гимна уже недостаточно – Международный олимпийский комитет должен вообще запретить российским спортсменам участвовать в соревнованиях.

Об этом в интервью своей жене Алесе Бацман заявил скандально известный пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой журналист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запрета флага и гимна уже недостаточно – Международный олимпийский комитет должен вообще запретить российским...

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«Международный олимпийский комитет и ряд федераций ведут себя как проститутки, допуская российских и белорусских на соревнования. Эти профессиональный проститутки из МОК во главе с Бахом и из ряда международных спортивных федераций должны понять, что Россия и Беларусь в следствие проводимой ими политики являются международными преступниками и международными изгоями. И никаких дел с этими собаками иметь нельзя», – сказал Гордон.

Он подчеркнул, что даже самые либеральные россияне должны быть подвергнуты остракизму.

«Я тысячу раз допускаю, что отдельно взятый спортсмен, который живёт в России, не запятнал себя какими-то высказываниями, в душе даже может даже ненавидеть Путина. Но он является гражданином России, преступной недостраны. Поэтому России надо объявить бойкот.

Предлагают – а давайте без флагов и гимнов. Нет, ребята, давайте мы их вообще не допустим. Ничему российскому не место нигде в цивилизованном мире», – добавил пропагандист.

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