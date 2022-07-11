«Политическое решение»: киевский пропагандист рассказал, как сдавали Лисичанск

Украина потеряла контроль над Луганской областью из-за ошибок политического командования.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил главред киевского пропагандистского портала Цензор. нет Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По мнению Бутусова, потерянные Северодонек, Рубежное и Лисичанск можно было удерживать, но командование не прислало подкрепление в нужное время.

«На самом деле проблема Лисичанска не может быть рассмотрена отдельно от вообще проблемы обороны Луганской области. Для того, чтобы удержать этот регион, нам было нужно обеспечить его необходимыми силами и средствами. Но, к сожалению, вовремя этого сделано не было и длительное время мы абсолютно недостаточными силами пытались удержать большой район.

Это привело к тому, что нам пришлось отойти из-за отсутствия артиллерийской поддержки и недостаточности сил для ротации наших подразделений отойти от Рубежного – оно было снесено противником, потом мы подошли к Северодонецку, но тоже не имели сил держать весь периметр города.

Некоторые вновь созданные подразделения просто не обрели еще необходимой боеспособности. Это привело к тому, что противник абсолютно беспрепятственно вошел в город, начались уличные бои, и уже после этого внезапно, уже только после этого началось подкрепление наших сил под Северодонецком. Но это решение было принято уже слишком поздно», – заявил Бутусов.