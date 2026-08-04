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У России есть три сценария резкого изменения хода СВО, чтобы у кокаиниста Зеленского не осталось возможностей для продолжения терактов против России.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр х Delib» заявил политолог Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первый и главный вариант — это проведение большой стратегической наступательной операции, разгром ВСУ, выход к границам Приднестровья, освобождение Новороссии. Всё это сразу же ставит под вопрос само существование Киевского режима, тут будет не до террористических ударов вглубь России и будет не до новых февралей 17-го года. Такая стратегическая операция коренным образом просто-напросто спутает все карты западных планировщиков», – заявил Шишкин.

Еще одни вариантом, по мнению эксперта, была бы попытка договориться с США, но она, как показал «дух Анкориджа», провалилась:

«Остается два основных варианта: первый можно назвать «новый Карибский кризис», то есть, открытая поддержка Россией Ирана – такая, которая поставит под вопрос безопасность США… Есть еще последний вариант, который позволяет резко изменить правила игры и сделать так, чтобы Киевскому режиму было не до массовых атак вглубь России. Я имею в виду ту самую охоту на деятелей Киевского режима. Необходимо признание Киевского режима террористическим со всеми вытекающими отсюда последствиями, что его лидеры – это лидеры террористической организации. С лидерами террористических организаций, как поступают, все мы хорошо знаем».

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