Ночные удары по пустующим цехам в Киеве не приближают победу в СВО. России следует осуществить ликвидацию всей правящей верхушки Украины и запустить крах бандеровского режима.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр х Delib» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны говорить в первую очередь не о разрушении офисов… Мы говорим об уничтожении вот этих вот людей, которые составляют этот самый режим.

Именно по этой причине нанесение ударов ночью по офисам и пунктам управления — бессмыслица», – заявил Сивков.