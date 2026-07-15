Военные эксперты пятый год твердят: Бить – не по пустым цехам, а по Зе-верхушке!

Анатолий Лапин.  
15.07.2026 14:05
  (Мск) , Москва
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Ночные удары по пустующим цехам в Киеве не приближают победу в СВО. России следует осуществить ликвидацию всей правящей верхушки Украины и запустить крах бандеровского режима.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр х Delib» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Мы должны говорить в первую очередь не о разрушении офисовМы говорим об уничтожении вот этих вот людей, которые составляют этот самый режим.

Именно по этой причине нанесение ударов ночью по офисам и пунктам управления — бессмыслица», – заявил Сивков.

Ранее российский военный эксперт Владимир Орлов также предлагал:

«Запад действует не напрямую, а через свою киевскую обслугу, которая обслуживает его интересы. Если эту обслугу уничтожить, включая 2-й и 3-й эшелон скамьи запасных, а это не очень сложно, двое суток воздушной наступательной операции, то Запад просто потеряет возможность управления этой территорией. Не по трансформаторным будкам, а по местам компактного проживания и нахождения представителей власти и ее обслуги. Просто некому будет коммуницировать с Западом и ретранслировать его распоряжения и ЦУ до армии».

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English version :: Читать на английском Военные эксперты пятый год твердят: Бить – не по пустым цехам, а по Зе-верхушке!

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