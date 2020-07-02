Политолог: Итоги референдума в России – плохая новость для украинских фашистов

02.07.2020, Москва, Максим Карпенко

Украинским нацистам и преступникам во власти пора «готовить шеи» – их мечты о скором уходе президента России Владимира Путина не оправдались, и свидетельством тому являются итоги голосования за поправки к Конституции РФ.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Олег Матвейчев. Эксперт также подчеркнул, что поддержка большинством россиян внесения изменений – это и разочарование для российских либералов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Это ошеломительная победа Путина. Все разговоры либералов о том, что Путин теряет рейтинг, что путинское большинство распалось, крымского консенсуса нет – все это оказалось абсолютной чушью.

Сами либералы и наши оппозиционеры говорили о том, что данное голосование – это референдум о доверии Путину. За язык их никто не тянул. И вот, мы увидели, что больше, чем на президентских выборах Путин набрал и по явке, и в абсолютном числе голосов, и по поддержке населения. И это все, извините, после пенсионной реформы.

Общество вокруг Путина сплотилось, надежд на то, что он куда-то уйдет у украинцев нет никаких, потому что он свой рейтинг высокий держит уже двадцать лет, и надеяться на то, что через четыре года его рейтинг будет меньше, – ну хорошо, даже если будет чуть меньше, он все равно будет такой, что Путин будет способен легко победить на президентских выборах.

Поэтому надежд у украинцев в ближайшие десять лет нет никаких, а столько Украина не протянет. Она и так живет только за счет кредитов американских, но Америке скоро будет не до украинских кредитов, поэтому нужно украинским фашистам готовить шеи – скоро будем их свергать и судить по всей строгости за коллаборационизм, фашизм и то, что они работали полицаями при американском оккупационном режиме.

Безусловно, в результате голосования, по результатам подписания поправок, будут приниматься определенные законы. 50-70 законопроектов для того, чтобы расшифровывать эти поправки. Соответственно, изменится и экономика, и политика – внешняя и внутренняя нашего государства в соответствии с новыми конституционными нормами. Она будет более суверенной и более социально ориентированной», – заявил Матвейчев.

Напомним, по итогам голосования за поправки к Конституции РФ выступили почти 78% россиян.