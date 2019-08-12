Политолог-майданщик теперь считает Украину «полудохлым государством»

12.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украине пора перестать мечтать о мифическом развале Российской Федерации и начинать думать о своих проблемах.

Об этом на своей странице в Facebook пишет киевский политолог Юрий Романенко.

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«10 дней был без придурковатого украинского ТВ. Попал сразу на «Кривой» [телеканал Прямой, связан с экс-президентом Порошенко]. Там традиционный набор идиотов. Один, комментируя протесты в Москве, что-то бормотал, что хорошо бы, если бы Россия сократилась до размеров Московского княжества, а русских в Украине надо ассимилировать. Другой бубнел, что мол смешно, что в Москве вышли 50 тыс, а население больше 10 млн.», – пишет эксперт.

Он называет этих людей «клиентелой психбольницы» и говорит, что в случае развала России Украина «получит кучу проблем».

«Потому что уровень организации Украины не предполагает выгодоприобретений от такого события. Наоборот, наша зависимость от российских энергоресурсов, логистики, открытость границ, волна беженцев, обернутся мощнейшим шоком для полудохлогого украинского государства. Поэтому, нам нужно думать не о том, как Россия навернется (это не от нас зависит и в ближайшие годы точно зависеть не будет), а как свою устойчивость усилить и как создать такую среду, чтобы страна всасывала капитал, людей, ресурсы, необходимые для развития, а наконец вышла из формата тупорылого мрійництва [мечтательства]», – резюмирует Романенко.

Примечательно, что ранее Романенко активно поддерживал Майдан, а после начала конфликта в Донбассе, как сообщал «ПолитНавигатор», призывал ВСУ «избирательно и тщательно уничтожать российских журналистов, которые освещают ситуацию на юго-востоке Украины», после чего в России возбудили против него уголовное дело.