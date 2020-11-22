Политолог: Не стоит выдавать провал Додона за поражение России

22.11.2020, Кишинев, София Русу

ЦИК Молдовы официально объявил Майю Санду избранным президентом, в конце декабря ожидается ее инаугурация. Будущий руководитель страны времени, однако, не теряет. Сразу после выборов Майя Санду встретилась с главами иностранных дипмиссий в Кишиневе – с послом США Дереком Хоганом, послом Евросоюза Петером Михалко, послом РФ Олегом Васнецовым, послом Румынии Даниелом Ионицэ и послом Украины Марком Шевченко. В интервью СМИ Майя Санду уже успела сделать ряд серьезных заявлений, например, о необходимости полного вывода российских войск, в том числе и миротворцев, из Приднестровья. Между тем молдавские парламентарии собрались на заседание после двухмесячного перерыва, и стало ясно, что, несмотря на результаты президентских выборов, власть, по сути, все еще находится у социалистов, – опереться в парламенте Майе Санду в общем-то не на кого.

О поствыборной ситуации в Молдове беседуем с кишиневским историком, политологом, членом Исполкома партии «Гражданский Конгресс» Зурабом Тодуа.

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ПолитНавигатор: Победа Майи Санду на выборах – это случайность или тактическая победа правых? Что произошло, почему ошиблись опросы и прогнозы?

Зураб Тодуа: Это не случайность, это логическое завершение цепи событий, которые в конечном итоге и привели ПСРМ и Игоря Додона к поражению. Для меня стало ясно, что Додон не сможет во второй раз занять пост главы государства еще в 2018 году, когда он впервые временно был отстранен с поста президента. Оставим на время вопрос о том, что переход к всенародным выборам был совершен Конституционным судом (КС) 4 марта 2016 года незаконно, в нарушении Конституции. Осенью этого же года за Додона проголосовало около 800 тыс. избирателей. Казалось бы, располагая такой поддержкой, Додон в ответ на попытку поставить его «в угол», мог бы призвать своих сторонников к парламенту, или к зданию КС, чтобы они разъяснили депутатам и судьям все непонятные вопросы и убедили бы их так больше не поступать. Додон не решился на этот шаг. В дальнейшем, как известно, по указанию Влада Плахотнюка, которого никто не избирал, его отстраняли еще шесть (!) раз. Вместе Додоном были унижены и те, кто за него голосовал.

Были и другие ошибки и просчеты. Когда им на это указывали, социалисты обижались и огрызались, вместо того, чтобы делать выводы. На мой взгляд, один из наиболее серьезных просчетов ПСРМ и Додона состоял в отказе от деолигархизации и переходе к сотрудничеству с Демократической партией. В конечном итоге, как показало голосование 1 и 15 ноября, Додон потерял доверие части своих сторонников. Свидетельством тому является поражение Додона в Кишиневе. Хотя годом раньше жители столицы на выборах примара отдали свои голоса Иону Чебану (представителю Партии социалистов – прим. ред.). Около 200 тыс. избирателей отвернулось от Додона на прошедших выборах. Игнорирование интересов людей, уверенность в том, что они «никуда не денутся и проголосуют», в конечном итоге вылилось в оглушительную неудачу в первом туре, которая стала прологом к разгрому 15 ноября. Разрыв в 15% иначе назвать нельзя.

Что касается опросов, то в Молдавии социологическим конторам давно уже мало кто верит, кроме, пожалуй, самых наивных персонажей. Является ли для кого-нибудь большой тайной, что большинство этих учреждений за хорошее вознаграждение нарисуют любой результат, который устроит заказчика. Искаженные опросы, вероятно, оказали влияние на экспертов, многие из которых убедили себя в том, что вымышленные результаты «исследований» имеют отношение к реальности. Незадолго до выборов приходилось слышать даже мнение, что Додон может выиграть с первого тура…

ПолитНавигатор: Майя Санду обещает строить государство с прозрачной политикой, верховенством закона, быть президентом для всех граждан страны, бороться с коррупцией. Это ей по силам? Не много ли внимания эксперты, журналисты, политики уделяют посту главы президента в парламентской республике?

Зураб Тодуа: С постом президента в Молдавии вообще получился казус. Полномочий у него мало, хотя избирают его всенародно (напомню еще раз, произошло это по прихоти Плахотнюка). С такими мизерными полномочиями как раз и разумно избирать президента в парламенте, оставляя за ним представительские функции, как это принято в мировой практике в небольших государствах. В перспективе было бы целесообразно подумать над тем, чтобы ликвидировать этот пост за ненадобностью. От такого решения была бы только одна польза: во-первых, экономия средств; во-вторых, исчез бы повод, который вынуждает людей ссориться перед выборами; в-третьих, исчезло бы основание для политических кризисов. Вспомним, сколько проблем, споров, конфликтов возникало из-за этой должности…

Обещание быть президентом для всех граждан – это замечательно. Его выполнить не так трудно, как кажется на первый взгляд. Для начала необходимо делать взвешенные заявления, которые бы не волновали и не тревожили людей. Другой вопрос, как добиваться прозрачности политики, верховенства закона и вести борьбой с коррупцией. У Санду в парламенте только 14 депутатов. Для проведения эффективной политики этого мало.

ПолитНавигатор: Президент Молдовы отвечает за внешнюю политику государства. Молдову ждет курс строго на Запад?

Зураб Тодуа: Санду – не первый президент Республики Молдова, которого называют «прозападным». Занимали эту должность и Михай Гимпу, и Николай Тимофти. В период пребывания на этом посту Додона, которого называли «пророссийским», число сторонников интеграции в ЕС в Молдове заметно увеличилось. В то же время вещание российских телеканалов на территории страны так и не было возобновлено. Положение Молдовы жестко диктует необходимость выстраивания прагматичных отношений и с Западом, и с Россией. Каких бы взглядов ни был глава государства, он не сможет игнорировать объективную реальность.

ПолитНавигатор: Может ли Кишинев под руководством Майи Санду в обозримом будущем инициировать процесс объединения Молдовы с Румынией? Каковы перспективы унионизма в РМ?

Зураб Тодуа: Санду не смогла бы одержать победу на этих выборах, если бы не поддержка более половины избирателей, пришедших на участки для голосования, в том числе и тех, для кого русский язык и русская культура являются родными или близкими. Подавляющее большинство этих людей верят в то, что Молдова может быть независимым, процветающим, развитым государством. Те, кто проголосовал за Додона, хотят того же самого.

Ни один политик в Молдове не сможет инициировать объединение, если не будет массовой поддержки людей. Таковой нет и не предвидится в обозримом будущем. Попытка сделать главной своей целью политику объединения мгновенно лишит Санду поддержки людей.

Убежденных унионистов в Молдавии как было, так и осталось 7-10 процентов. Это число остается неизменным уже 30 лет. Проблема в другом. Растет число тех, кто не верит в будущее Молдовы. Это реакция граждан на угрозу превращения Республики Молдова в несостоявшееся государство. Вот эти разочаровавшиеся люди и могут пополнить ряды унионистов.

Тем не менее, есть время, чтобы отвести эту угрозу и доказать, что Молдова – жизнеспособное государство.

ПолитНавигатор: Чего России ждать от Республики Молдова под руководством Майи Санду? Можно ли говорить, что РФ теряет последних союзников на постсоветском пространстве? Может ли случиться так, что разгром кандидата, которого поддержала Москва, повлечет активизацию Кремля в регионе?

Зураб Тодуа: В связи с победой Санду многие политологи и эксперты стали выступать с алармистскими прогнозами: «Все пропало! Молдавия уходит! Россия потерпела поражение!» и т.д. Среди сторонников Партии социалистов в Молдавии эти причитания приобрели форму настоящей истерики. С их подачи в основном и идут сигналы о «поражении России». Вероятно, в скором будущем произойдет переформатирование левого политического поля. Социалисты этого опасаются. Но это явное преувеличение – провал конкретной партии и её лидера выдавать за поражение России.

В отношениях между Молдовой и Россией в последние десять лет и так произошло достаточно негативных событий (закрытие российского рынка для молдавских товаров, высылка российских дипломатов и журналистов, закрытие вещания российских телеканалов). Пребывание на посту президента в 2016 – 2020 гг. «пророссийского» Додона ничего не изменило.

Положение Молдовы таково, что все разговоры о том, что она куда-то «уйдет» или «придет», указывают либо на недостаточное знание ситуации, либо на ангажированность. Молдова объективно заинтересована в поддержании взаимовыгодных экономических отношений с Россией. Необходимо продолжать диалог по приднестровскому урегулированию. Есть множество других вопросов, требующих своего разрешения. Все это предполагает сохранение и углубление контактов между Кишиневом и Москвой.

С другой стороны, если бы Москва последовала примеру США и государств ЕС, и контактировала бы со всеми политическими силами в Молдове, не было бы сегодня пустых разговоров о «поражении» и «уходе».

ПолитНавигатор: Майя Санду неоднократно говорила о необходимости вывода российских войск из региона, смены миротворческого формата. Что может ожидать в сложившейся ситуации Тирасполь, продвинется ли приднестровское урегулирование? Возможна ли активизация совместных усилий Молдовы и Украины по блокированию Приднестровья? Что Россия сможет сделать для его защиты?

Зураб Тодуа: Смена формата миротворческой операции невозможна без согласия всех сторон, это, во-первых. Во вторых, в Соглашении от 1992 года четко сказано, что российский военный контингент покинет регион, как только будет определен статус Приднестровья в составе Республики Молдова. Для этого в формате «5+2» ведутся переговоры. Дело за малым – чтобы стороны пришли к компромиссу.

Здравомыслящий политик не будет делать заявления, которые невозможно исполнить. Этим он только подчеркивает свое бессилие. Если Санду угодно именно так начинать свой путь в своем новом статусе, это ее выбор.

Приднестровская тема чрезвычайно чувствительна. В то же время следует помнить, что Молдова находится в привилегированном положении. Все посредники и наблюдатели в формате «5+2», в том числе и Россия, признают территориальную целостность Молдовы. Грузия такую привилегию потеряла в августе 2008 года. Полагаю, обращение к методам нажима лишь только повышают подозрительность жителей Приднестровья по отношению к молдавским политикам. Возможно, в какую-нибудь перегревшуюся голову может прийти даже мысль о том, чтобы присмотреться к опыту Азербайджана. Но помимо того, что общего между двумя конфликтами крайне мало, давайте посмотрим: чем, собственно, в Нагорном Карабахе закончилось дело? Вводом 2 тысяч российских миротворцев и свыше 100 единиц бронетехники в зону конфликта. Причем, на неопределенный срок (маловероятно, что обозначенные в соответствующем документе пять лет будут соблюдены).

ПолитНавигатор: Новый президент наверняка пожелает закрепить свой успех, заручиться поддержкой парламента и правительства. Насколько возможны досрочные парламентские выборы в Молдове, какие силы могли бы в него войти? Партия «Гражданский Конгресс» стала бы в них участвовать?

Зураб Тодуа: В молдавской политике возможны самые невероятные кульбиты. Но мне трудно представить, чтобы Санду и ее партия смогла бы сформировать устойчивое большинство в нынешнем составе парламента. С кем там новому президенту вести переговоры? С партией «Шор», с ДПМ, с парламентским охвостьем Канду и Сырбу? Главным тезисом предвыборной программы Санду была борьба с коррупцией. Ответ напрашивается сам собой.

Досрочные парламентские выборы необходимы, прежде всего, потому, что этот состав парламент был избран в условиях захваченного государства. На этот счет есть действующая резолюция парламента от 8 июня 2019 года. Бесконечные переходы депутатов из фракции во фракцию под феерическим лозунгом «Мы – не товар!» дискредитировали этот созыв парламента полностью и бесповоротно.

Партия «Гражданский Конгресс» первая (!) выступила с требованием проведения досрочных выборов в декабре прошлого года, когда об этом никто и не помышлял. Проведение таких выборов весной будущего года было бы разумным и полностью обоснованным. Законных оснований для этого более чем достаточно, начиная с резолюции парламента от 8 июня 2019 года, в которой сказано о «захваченном государстве» и необходимости деолигархизации страны.

Разумеется, «Гражданский Конгресс» будет принимать участие в таких выборах. В отличие от президентских выборов, которые обладают сомнительной легитимностью, досрочные парламентские выборы – это единственный законный путь нормализации внутриполитической обстановки в стране и очищению ее от наследия Плахотнюка.