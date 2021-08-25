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25.08.2021 15:42 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Политика, Украина
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Политолог о параде в Киеве: Каков итог 30 лет независимости – таков и юбилей

Новости УкраиныВоенный парад на тридцатую годовщину независимости Украины был «дешевой показухой», и единственными яркими событиями...

Военный парад на тридцатую годовщину независимости Украины был «дешевой показухой», и единственными яркими событиями на нем были ЧП с обливанием Порошенко зеленкой и обливанием флагштока у мэрии краской.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил киевский политолог Александр Семченко.

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«То, что Порошенко облили зелёнкой, было красиво, но, конечно, это было неправильно. Правильно было бы, если бы он сейчас находился под судом.

Точно так же красиво, но неправильно было обливание флагштока возле киевской горадминистрации краской. Получилось ярко и доходчиво.

Что касается самого парада, то большей частью он был дешёвый показухой. В основном шла старая советская техника с вкраплениями американской и английской. Продемонстрировать военную мощь особо не получилось, Зеленский выглядел не очень. В общем, не было, чем хвастаться к юбилею. Каков итог тридцати лет независимости, таков и юбилей», – сказал политолог.

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