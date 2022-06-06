Политолог рассказал, как Аваков подчинил себе харьковских нацистов

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Харьковский нацизм – немецкого типа (в отличие от западноукраинского «колхозно-рагульского»), организационной структурой которого воспользовался в своё время будущий глава МВД Украины (2014-2021 гг.) Арсен Аваков.

Об этом в интервью публицисту и переводчику Дмитрию Пучкову заявил политолог Семён Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Харькове же был пролетариат высокоразвитый, а деиндустриализация 90-х привела к тому, что их дети очень быстро деградировали. Эта питательная среда украинского нацизма, она стала привлекательной, в том числе и для харьковских интеллектуалов. Есть такой «писмэнник» Жадан Сергей – талантливый, причём русскоязычный, но поэзию пишет только на украинском. Он харьковский, как бы он луганский, но он убежденный харьковский. Я помню, как он занимался подстреканием нацизма украинского, это всё в «культурных формах». Поэтому харьковский «азовский» нацизм, он не колхозно-рагульский, это надо понимать, это другой тип людей. Эти «азовцы», они презрительно относились к тем же рагулям. Этот деградировавший пролетарий, дети и внуки, они самая питательная среда именно для нацистов немецкого типа. Которые всё это на поток ставят. Потому что рагульский, деревенский украинский национализм, он не то, чтобы не опасен, но он достаточно, с моей точки зрения, просто искореняется, потому что в основе его культурная деградация, а здесь культурное извращение», – рассуждает Уралов.

Далее политолог объяснил, как началось восхождение Арсена Авакова.

«С чего начинал Аваков. Ненавидели мы оранжевых. Они начали вкладывать в националистов, которые потом стали нацистами, как раз – когда Аваков стал губернатором. Этот его вице-губернатор Стороженко – пытались по его наводке меня взять, он был вице-президентом украинского футбольного союза, он был куратором работы с клубом «Металлист». Он тоже из силовиков, и именно тогда они взрастили националистов, они их начали поддерживать. Была организация «Патриот Украины», откуда вылез Билецкий. Из футболистов они брали пехоту, а из маргинальных националистических организаций, из Билецких, делали политических лидеров. Давали им трибуну, помогали деньгами», – вспоминал Уралов.

Далее политолог перенёсся во времена госпереворота 2014 года, когда харьковские элиты во главе с Кернесом задушили Русскую весну в Харькове и сдали город майданщикам и нацистам:

«Типа ты ничего не понимаешь, я (мэр Харькова Геннадий Кернес – ред.) там уже с такими людьми говорил, всё – договорились. Просто, этого дурака Януковича выгнали, сам виноват».

«А потом произошло то, что произошло. Через месяц убили его (Кернеса) ближайшего друга Юрия, когда он был на могиле у матери на кладбище, а потом, во время пробежки, подстрелили самого Геннадия Кернеса. И после этого Аваков взял Харьков. Харьковские элиты поняли, что если они не подчинятся Авакову, их ждёт «судьба». Потому что вокруг Кернеса формировалась не оппозиция, формировалась городская элита, которая на одном месте видала всех киевских. Второе его (Авакова – ред.) пришествие, та самая нацификация – это уже месть за то, что город (Харьков – ред.) его не полюбил. Месть за то, что элиты его отторгли. Эта склонность к самолюбованию и нахождение его в Италии долгие годы, это видна эстетика итальянского фашизма, он начал косить под Дуче. Мы должны просто понимать: там имеет место конкретный косплей товарища Муссолини, и поэтому эта стилистика «Азова», её надо больше к итальянской», – рассказывал политолог.

«Аваков сделал из МВД систему ОПГ с помощью того, что он выделил отдельно милицию. Он, как Турчинов в СБУ, он провёл своих в МВД. И тогда у нас картина маслом будет закрыта, и мы поймём, к какой ситуации мы подошли в Харькове – здесь и сейчас», – подытожил Уралов.