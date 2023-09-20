Политолог рассказал «ПолитНавигатору», как в Крыму «ждут Зеленского»

Заявления представителей киевского режима о том, что жители Крыма ждут «возвращения» Украины – это чушь, не имеющая ничего общего с реальностью.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал украинский политолог, член движения «Другая Украина» Александр Лазарев, вынужденный покинуть Киев и недавно переехавший в Крым.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По словам Лазарева, население полуострова за несколько лет в составе России увидело столько позитивных изменений, сколько не было за десятилетия в составе Украины.

«Очень емко и доступно настроение жителей Крыма определил референдум в 14-м году, когда 98% населения проголосовали за присоединение к России. Больше мне добавить нечего – настроения жителей Крыма такими и остаются. Я живу уже более, чем полгода, на полуострове и имею возможность общаться с разными слоями населения, представителями разных профессий – и бюджетниками, и бизнесменами. Люди различных слоев населения, различного достатка, различных профессий – все в унисон говорят о том, что уровень жизни качественно улучшился, инфраструтурные проекты, социальная сфера, экономика, отреставрированные исторические здания, отреставрированные объекты культурного наследия, построенные новые социальные объекты, медицинские учреждения – все это улучшилось по сравнению с тем, что было при Украине», – отметил он.

«Поэтому, когда Зеленский и его режим со всех утюгов в Киеве рассказывают, что крымчане его ждут – это обыкновенная чушь, банально не имеющая ничего общего с реальностью. Они говорят, что будут что-то возвращать, кофе в Ялте пить и прочее – ничего подобного не будет и, более того, никто не планирует это делать. Крымчане видят, как Зеленский рассказывает о любви к ним, к их семьям, и в тот же день запускает ракеты, беспилотники, подрывает Крымский мост террористическим актом, где гибнет гражданское население, поджоги, теракты устраивает на территории Крыма. Люди же это все видят и сопоставляют его заявления с реальностью», – сказал эксперт.

Лазарев также подчеркнул, что постоянно подогревать тему Крыма Украина вынуждена для того, чтобы получать западные деньги на фейковую борьбу за его интеграцию:

«Они создали немалое количество государственных институций, которые, в кавычках, занимаются вопросами жителей Крыма и управления, но находятся в Киеве. То есть, прокуратура Крыма, ялтинские конференции проводятся на бессарабском рынке, на площади в Киеве. Они банально пилят государственный бюджет на эти институты, таким образом, зарабатывая немалые активы и выводя за рубеж. Им необходимо это как-то подогревать, поэтому они публично постоянно выступают, что они что-то где-то планируют вернуть, но ничего общего с действительностью это не имеет».