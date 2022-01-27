Политолог Тимошенко пугает США поражением на Украине

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Новости Украины

Поражение США на Украине будет иметь куда более серьезный эффект, чем стремительное бегство американцев из Афганистана.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает киевский политолог и социолог Виктор Небоженко, обслуживающий интересы экс-премьера Юлии Тимошенко.

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«Попытка реального вторжения путинской России в Украину резко изменит евроатлантическую безопасность Европы. Любое поражение Украины станет огромным геополитическим поражением США в Европе и во всем мире. Мировой негативный эффект от поражения США в Украине от Кремля будет гораздо сильнее, чем реакция мира на стремительное бегство США из Афганистана. Станет ясно, что если США не сумели защитить Украину от нападения, то как они смогут защитить от реальной угрозы вторжения России в остальную Европу (ЕС) или Тайвань от Китая», – пишет Небоженко на сайте «Главред».

Он прогнозирует, что в итоге НАТО превратится «в формальную организацию европейских генералов, не способных к самозащите Европы», а Китай «мгновенно окажет помощь Москве и возьмет курс на быстрое создание китайско-российского и антиамериканского альянса».

«В тоже время, в Европе самоуверенная и равнодушная Германия будет успокаивать все страны ЕС, предлагая им смириться со своей новой судьбой и согласится на требование путинской России о разделе Европы, как это было до 1991 года. Проиграют все страны Европы, кроме объединенной и могущественной Германии – нового партнера России», – считает эксперт.

По его словам, особенно сильно проиграют страны Восточной Европы, которые, несмотря на свое недовольство, «неизбежно окажутся в зоне влияния путинской России».

«Но Германия терпеливо будет их уговаривать не бунтовать. Точно так она восемь лет, с начала вторжения и оккупации путинской России части Украины , убеждала упрямую и гордую Украину смириться с минскими соглашениями и отдать Донбасс сепаратистам, а Крым России», – сокрушается Небоженко.