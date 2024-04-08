Политолог Зе-офиса объяснил, в чем хитрость «мирного плана» Зеленского

Украина не смирится с потерей территорий и будет требовать от России вывода войск и репараций, но это глобально, а сейчас будет всеми силами добиваться того, чтобы Россия остановила эскалацию. Для этого ей нужно заручиться поддержкой как можно большего количества стран на так называемом «саммите мира», который должен состояться этой весной в Швейцарии.

Об этом в эфире 24 канала заявил обслуживающий офис президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будем реалистами – речь не идет о том, что все эти 80 стран поддержат позицию Украины, вряд ли это произойдет, потому что не все захотят идти в противоречия с Россией. Что важно – формула мира Зеленского – это не предмет переговоров с Россией, Россия никогда не примет эту формулу полностью, никогда. Точно так же, как и мы не воспринимаем российские условия. Но это наша стратегическая позиция, наша программа-максимум не только на сегодня, но и на завтра, на послезавтра. Мы никогда не согласимся на признание оккупированных украинских территорий российскими, мы всегда будем бороться за их возвращение. Если у нас сейчас не хватит на это ресурсов, мы будем за это бороться завтра и послезавтра», – сказал эксперт.

«Для нас важно, чтобы сегодня хотя бы частично эту формулу мира поддержали как можно больше стран мира. Вторая цель – чтобы вместе с Украиной было давление на Путина – прекратить агрессию, прекратить боевые действия. Это как минимум может быть толчком для каких-то мирных переговоров. Это не означает, что Украина будет идти на какие-то уступки России по оккупированным территориям и так далее, точно так же мы не будем отказываться от своих стремлений по возмещению убытков, которые мы имеем вследствие российской агрессии, наказания военных преступников и так далее. Мы это будем делать так или иначе. Но главное сейчас – воздействовать на Путина, чтобы он прекратил эскалацию войны. Это задача-минимум», – заявил Фесенко.