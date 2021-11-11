Политолог: Зеленский побоится рисковать, лишая «разумных» «слуг народа» мандатов

Депутатов из фракции «Слуга народа», вошедших в депутатское объединение «Разумная политика», не станут лишать мандатов, поскольку это лишит президента Владимира Зеленского подконтрольного ему монобольшинства и создаст основание для проведения досрочных парламентских выборов, в чем Зеленский не заинтересован.

Об этом в беседе на канале InterVizor заявил кандидат наук госуправления Юрий Гаврилечко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это будет зависеть от общей ситуации политической в стране на предмет, а будут ли у нас следующие выборы внеочередными или будут очередные. Представим себе, что все подписанты бумаги о новом межфракционном объединении лишаются своих мандатов. Значительная часть из них – представители монобольшинства.

С учетом уже предыдущих выгнанных из фракции мы получаем пусть и временную, но ситуацию, когда монобольшинства уже нет. То есть, 226 голосов уже нет. Если теперь они еще официально лишаются мандатов, то их вообще, даже в регламентном понимании, нет.

И тогда, вспоминая предыдущий роспуск парламента, президенту придется либо распускать парламент, потому что довыборы в течение месяца точно не пройдут, а большинство в течение месяца не сформируется, потому что его, скорее всего, не из кого будет формировать.

Повторюсь – если все остальные игроки решат, что стоит пойти на досрочные выборы – это риск. Совершенно необязательно, что так будет, но формирование большинства уже не формате монокоалиции, а формате действительно кооперативной коалиции в течение месяца примерно также равновероятно, как и отказ от подобного формирования, то есть 50 на 50.

И если они будут лишены мандатов и будут объявлены внеочередные выборы, точнее, довыборы списочно (это, как минимум, пройдет два месяца времени по существующему законодательству), то мы получаем очередную правовую коллизию, которая вполне может быть основанием для досрочных парламентских выборов в целом. Будет ли президент пользоваться этой коллизией или не будет – это уже другое. Но формальные основания появляются. Сейчас их нет, но появятся», – заключил Юрий Гаврилечко.