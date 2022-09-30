Политолог Зеленского: Перенесём войну на территорию РФ

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Новости Украины

Киев готовит превентивное заявление Москве в ультимативной форме на случай, если русские теоретически захотят нанести тактический ядерный удар по Украине.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил обслуживающий интересы офиса президента Украины политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И СНБО и ставка главнокомандующего должны принять решение, как нам отвечать на российскую мобилизацию (военным путем – в первую очередь), какая должна быть тактика и стратегия дальнейших военных действий в Донбассе, на юге, каким образом нейтрализовать увеличение «живой силы» противника на этих направлениях, далее риски возможной атаки с севера, с территории Белоруссии. Там же готовность есть, даже в эти дни проходили демонстративные учения ВСУ, пограничников, Нацгвардии. Мы продемонстрировали Лукашенко и Путину, что готовы дать мощный ответ на попытку атаковать нас севера. Но, тем не менее, думаю, что этот сценарий тоже рассматривается. И главное, думаю, что в закрытом режиме, будут строиться сценарии реагирования на возможное использование в перспективе против Украины тактического ядерного оружия. Так, чтобы это было скоординированное действие нас и наших партнеров», – трепался политолог.

По его словам, Киев и его западные покровители должны подготовить упреждающее предупреждение России о жёстком ответе, в случае применения тактического ядерного оружия.

«Думаю, тут будут определяться сценарии, в частности, использования такого оружия, чтобы это был удар по российской территории или превентивный удар по средствам противника, с которых можно использовать ТЯО, но все это будет координироваться с нашими партнерами. Соответстветствующее предупреждение хотя бы о частичной реакции с нашей стороны и со стороны наших партнёров, что ответ будет очень мощным, никто капитулировать не будет. Напротив, война может стать тотальной, и она уже будет идти на территории самой РФ, как говорят сами россияне, – на коренной территории», – болтал Фесенко.