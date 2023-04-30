Политрук Нахимовского училища: Главная задача США – сорвать возвращение Одессы в Россию

Угрозы «Азова» восстановить свои силы и нападать на российские города с захватом заложников по примеру Чеченской войны имеют под собой вполне реальные основания. Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал заведующий кафедрой военно-политической работы ЧВВМУ им. Нахимова Александр Рябцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Накануне врио командира бригады Нацгвардии «Азов», признанной в России экстремистской организацией, Богдан Кротевич заявил, что «азовцы» будут использовать стратегию чеченских боевиков по захвату небольших русских городов, а опыт нацбата 2022 года на «Азовстали» показывает, что «безвыходных ситуаций не бывает».

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«В их намерении сомневаться не приходится, – считает Рябцев. – это такая тактика и стратегия, вбрасывать разные сценарии от захвата Крыма, до отрезания Крыма от Мелитополя, террористические действия. Некоторое время назад говорили, что мы захватим и вообще всё население вырежем. Сейчас идет мощная кампания, которую используют в выступлениях американских политиков, различных украинских политиков, и это главная задача – не проанонсировать своё наступление, а сдержать наше. И я вижу это так, что они любыми средствами, любыми путями дают понять: вы в наступление идти не должны. Вы должны понимать, что если вы пойдёте в наступление, мы будем применять вот это и вот это. Такая массированная психологическая атака, которая идёт на население и на тех, кто воюет, и даже на тех, кто руководит теми, кто воюет».

По словам эксперта, конечной целью угроз и провокаций является сдерживание российских войск от дальнейшего наступления на Одессу и Николаев.

«Где-то недели две назад американские независимые аналитики сделали один очень интересный вывод: наша задача разбалансировать российскую оборону, чтобы русские, условно говоря, на второй линии обороны просто бросили фронт. Вот тогда украинцы добьются определённого успеха, и нужно сказать, что сейчас идёт масса всяких инструментов, в том числе информационного давления на население, на политических деятелей. Чего только уже не придумывают, и убийство главнокомандующего, и захват населённых пунктов, и заявление нового посла США в Москве (нет цели отменить народ России), – указал Рябцев.

– Мы должны понять, что нас держат за руки и за ноги, всё время сдерживают информационно-политическими методами, включая различные диверсии. Не зря буквально на днях Владимир Владимирович подписал закон, что за измену Родине пожизненное заключение. Если говорить, какое это имеет отношение к американцам, то цель у них очень простая – американцев, а особенно англичан, интересует, чтобы под контролем Украины осталась Одесско-Николаевская линия».