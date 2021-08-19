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19.08.2021 15:45 (Мск), Санкт-Петербург, Андрей Романов
 
Выборы, Дзен, Политика, Россия, Санкт-Петербург
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Политтехнолог опроверг слухи о «тандеме» Пригожина и Макарова

Политтехнолог Сергей Ходос указал на голословность слухов о якобы имеющем место тандеме спикера петербургского...

Политтехнолог Сергей Ходос указал на голословность слухов о якобы имеющем место тандеме спикера петербургского ЗакСа Вячеслава Макарова и бизнесмена Евгения Пригожина. По его словам, Макаров всегда будет играть против Смольного.

Вбросы о сотрудничестве предпринимателя и председателя городского парламента появились после того, как на очередном заседании ЗакСа депутаты подписали обращение к главе Центризбиркома Элле Памфиловой с просьбой организовать проверку работы городской избирательной комиссии.  Парламентарии обратили внимание главы ЦИК на то, что малоизвестные партии и кандидаты с легкостью регистрируются на выборы, в то время как узнаваемые и значимые политобъединения отстраняют от выборов.

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О существовании некого «сговора», в частности, сообщал телеграм-канал «Ротонда».

По мнению бывшего директора Центра социологии и региональной политики Сергея Ходоса, нет никаких оснований говорить о существовании «тандема» Вячеслава Макарова и Евгения Пригожина.

«Это естественные враги, которые никогда не договорятся между собой. Тем более, что Пригожин как бы другим ни хотелось, никогда не бросит поддерживать Смольный и губернатора. А Макаров всегда будет играть в свои игры против Смольного и поддерживать будет только себя», — заявил политтехнолог.

 



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