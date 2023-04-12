Полковник ЛНР: Наступление ВСУ на Крым – дымовая завеса, Украина ударит на Донбассе

Анатолий Лапин.  
12.04.2023 14:43
  (Мск) , Москва
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ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, Украина


Российская армия закрыла бреши, которые были в обороне новых территорий в прошлом году, и сейчас попытки ВСУ проводить разведки боем, чтобы выяснить наиболее слабые места накануне наступления, не увенчаются успехом.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия закрыла бреши, которые были в обороне новых территорий в прошлом году, и...

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По мнению Марочко, наиболее вероятными местами, где ВСУ попытаются совершить прорыв, будут не поля и степи Херсонской и Запорожской областей, а восточное направление.

«В преддверии этого наступления, скорее всего, будут предприняты удары на Сватовско-Кременском направлении, на Купянском направлении и Донецком направлении.

Эти три направления, которые вероятны с точки зрения наступления украинских войск.

Потому что там очень хорошая логистика, есть возможность быстро поставлять технику, вооружение, восполнять потери. То есть, это направление, по моему глубокому убеждению, более вероятно для того, чтобы наносить удар.

Противник также исходит из того расположения наших сил и средств. Сейчас у него огромная дилемма, потому что те проблемные вопросы, которые были у нас когда-то, они все, в основном, закрыты. Те бреши, в линии обороны найти сейчас практически невозможно.

Противник это делает на регулярной основе, пытается где-то контратаковать, где-то проводить разведку боем», – заявил Марочко.

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