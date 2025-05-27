Полковник СБУ: Варианты окончания войны для Украины становятся все более ужасными
Перед Украиной стоит выбор между плохим и очень плохим вариантами.
Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил военные аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас русские зашли на территорию Сумской области, где-то на 8 или 9 километров. Это означает, что есть ли по линии боевого соприкосновения может быть два варианта. Первый вариант – жесткий, бескомпромиссный: что заняли, то и ваше. То есть разграничение по линии.
Есть компромисс – из Сумской, Харьковской области они уходят, из Донецкой мы отводим войска, там начинает работать переходная администрация, гражданская администрация, полиция, всё, что связано с невоенной составляющей», – сказал Стариков.
Он называет вышеприведенный вариант «компромиссным».
«А самый плохой вариант – эта зона 10 километров, и мы дальше отходим, то есть от Харькова все вниз идет. То есть войска, а я же сам харьковчанин, я знаю, что там, какие воинские части и тому подобное, все, что связано с Харьковом и вниз туда.
Это будет жесткий вариант и очень плохой. У нас есть два варианта. Плохой и очень плохой. И ужасный, о котором я даже не хочу говорить, потому что слово материальное», – подытожил эксперт.
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