Полковник США: Причастные к планированию атаки на Курск офицеры НАТО – не жильцы

Президент РФ Владимир Путин расценивает вторжение ВСУ в Курскую область как террористическую атаку. Это говорит о том, что возмездие коснётся всех причастных.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Он очень прямолинеен со своей точкой зрения – это не было серьёзной военной операцией, потому что у неё не было шанса на успех, так что, с его точки зрения, это действительно террористическая атака. Они вошли на территорию, они терроризировали людей, с которыми столкнулись, они нанесли незначительный ущерб, который смогли, а затем они планировали отступить, потому что они не могли достичь своей цели. Какова бы ни была их первоначальная цель, я всё ещё думаю, что это была атомная электростанция. Так что он говорит, что мы будем относиться к этому, как к террористической атаке», – отметил полковник.

«И я ожидаю, что многие люди на Украине, связанные с этим, и, вероятно, некоторые офицеры и персонал НАТО на местах на Украине, которые имели к этому какое-то отношение, в конечном итоге погибнут. Мы увидим, как русские со временем заставят заплатить их цену. Но это будет не то, что мы ожидаем», – сказал Макгрегор.