Полковник: Украину будут есть по частям. Ее поражение неизбежно

Новости Украины

Спецоперация ВС РФ на Украине будет «многосерийной» и территории эта страна будет терять по частям.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военный эксперт, полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Трухана, Россия будет осваивать те территории, которые уже освободила на Украине.

«Надо приготовиться, что эта тема с Украиной будет многосерийной. Потому что те, кто сейчас разгоняет тему блицкрига, эти все украинские политэмигранты и так далее, и примкнувшие к ним недонародные недогерои, которые кричат, что что-то мы не учли… То же самое было в 14-м году – помнишь, сколько экспертов украинских понабежало? И сколько из них сейчас осталось в живых? А если бы не вторая служба ФСБ, то вообще никого бы не было. Надо приготовиться, что эта тема будет многосерийной, и слона надо есть по частям. Вполне естественно, что мы будем осваивать те территории, которые мы захотим освоить. Да, там будем наводить порядок, вот и все», – заявил Трухан.

Эксперт также подчеркнул, что в конечном итоге Украина должна прекратить свое существование:

«Надо понимать прекрасно, и наши это понимают, что любой пятак земли, который будет называться Украиной, на нем будет поднимать голову реваншизм. Вполне возможно, что они в этой своей истерике вообще дойдут до краев. Вопрос заключается вот в чем – Россия изначально повела игру вдолгую. Вы можете смело в ж…пу посылать всех тех, которые говорят, что Путин рассчитывал на блицкриг – никто на это не рассчитывал».

При этом, поставки западного вооружения на Украину могут осложнить проведение спецоперации ВС РФ, привести к ненужным жертвам, но не остановят и не отменят поставленных задач.

«Во-первых, нет войны. Войну нам никто не объявлял. Мы четко заявили, что это специальная военная операция и придерживаемся этих критериев. Украина как-то до сих пор не удосужилась объявить войну. Они, может быть, бы и хотели, но им их хозяева не дают, потому что, когда объявляется война, включаются совершенно другие режимы. В том числе, связанные с поставками оружия и так далее. То есть, прокси, она идет постоянно. Как она перестанет быть прокси?

Ну дадут им эти четыре установки MLRS, ну дадут им еще что-нибудь – у нас же тоже сейчас начинаются вопли белых истеричек: «Ой, летают самолеты, значит, небо не закрыто, господства в воздухе нет». Господство в воздухе есть, успокойтесь, девоньки… Единичные случаи поставки вооружения работу нам осложнят, новые жертвы могут вызвать, но решающего значения на ход и исход войны они не окажут», – отмечает Трухан.