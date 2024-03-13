Польша будет добиваться санкций на российскую сельхозпродукцию

Вадим Москаленко.  
13.03.2024 17:56
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Польша, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Польское правительство будет настаивать на введении Европейским союзом санкций на российскую и белорусскую сельскохозяйственную продукцию.

С такими заверениями в эфире телеканала «DW» выступил посол Польши на Украине Ярослав Гузы (на фото), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Польское правительство будет настаивать на введении Европейским союзом санкций на российскую и белорусскую сельскохозяйственную...

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«Недавно польские руководители начали говорить о санкциях на сельскохозяйственную продукцию из России и Белоруссии. Почему это стало актуальным только сейчас, на третий год полномасштабного вторжения, а не раньше?», – язвительно поинтересовалась ведущая.

Ярослав Гузы пояснил, что таким образом ЕС пытался склонить страны Глобального юга на свою сторону.

«Удивительная ситуация. ЕС выключил российский и белорусский сельскохозяйственный экспорт из-под санкций, в основном считая, что этот экспорт направлен на страны так называемого Глобального юга, на мировые рынки.

И что такие санкции будут вредны странам, которые являются важными с точки зрения того, что происходит с российской агрессией. Поэтому это своего рода политическое решение», – сказал посол.

«Но Латвия, например, была вынуждена сама закрыть границу, потому что её просто залили российскими товарами.

Что касается фактора России – реакция запоздалая, и польское правительство дало это понять. Я считаю, решение будет принято. Речь идёт о европейском рынке, потому что был бы скандал, если бы мы требовали от Украины самоограничения, при этом разрешая импорт с России», – добавил дипломат.

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